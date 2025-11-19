＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター

【映像】“イケオジ”に変貌 元人気力士「現在の姿」

元小結の人気力士が大相撲の解説に登場するも、現役時代の姿からは想像できないすっきりした印象と“イケオジ”な短髪姿にファン驚愕。「ロバート・デ・ニーロみたい」「ジョン・トラボルタ」といった驚きの声が殺到。中には格闘技K-1のかつての人気選手である「ジェロム・レ・バンナ」といった声まで聞かれた。

そのイメチェンぶりが話題を呼んだのは、身長186センチ、体重199キロの巨体で生涯戦歴516勝538敗32休（89場所）、幕内戦歴242勝298敗（36場所）。最高位小結まで上り詰めた臥牙丸。

十日目の解説者として登場した臥牙丸は実況の船山陽司アナウンサーから「笑顔で元気を届ける“相撲界のハッピーエナジー”」とキャッチコピーを紹介されると「ありがとうございます。頭は坊主ですけど」はにかみ笑顔で頭を撫でると「現役中の（髪の毛の）癖が治らなくて、一回、坊主にして伸ばそうかなと思っています」と思い切って坊主にした理由を説明した。

そんな臥牙丸のすっきりした丸坊主姿にファンも反応。「めっちゃ変わった」「ほっそりしたね」「イケオジやん」「めっちゃダンディ」といった声に加えて「ロバートデニーロかよ」「ジョン・トラボルタ」「ジェロム・レ・バンナ」といった指摘まで寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）