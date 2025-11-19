やっぱり薄さは正義ですから。2027年にiPhone Air 2リリース説再燃
そもそも「時期」が違っていた？
iPhone Air 2が計画中らしいぞ！ …いや、販売不振でiPhone Air 2は出ないかも…。なんて二転三転している次期iPhone Air（iPhone Air 2は仮称）。
iPhone Air、売り上げ不振で第2弾は出ないかも
出るのか？ 出ないのか？ Airの薄さに魅入られた人々はヤキモキしていると思いますが、ここで新たな説登場。
Bloombergのマーク・ガーマン記者は、iPhone Air 2はiPhone 18とiPhone 18eと共に、2027年3月ごろ発売になる可能性が高いという見解を語っています。そしてこのスケジュールはすでに予定されていて、遅延は起こらないだろうとも。
これは期待して…いいのか？ それまでAir 2貯金をしておけば幸せは訪れるのか？
iPhone Air 2はどう変わる？
さて、では2年の間にiPhone Air 2はどんなアップデートになるのか？ですよね。これは諸説あるので、これまでの噂をまとめます。
・超広角カメラが追加される
・ベイパーチャンバーの冷却機構追加
・軽量化＆バッテリー容量増加
・2nmプロセスのチップでパフォーマンスアップとバッテリー時間増加
…など。ちなみに真贋は不明。
個人的にあのギチギチの頭の中に、超広角カメラとか新たな冷却機構が入るのか？疑問しかないので、機能の追加は「こうなればいいな」くらいの期待感の話かなぁ…とも感じています。順当にいくなら、ボディ使いまわしでチップの変更くらいかなって。
それでもこの薄さでさらにバッテリー稼働時間伸びるなら、それはそれで正義でしょう、そうでしょう！
