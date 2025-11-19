とろけるお菓子の専門店「FONDAN」が大丸東京にオープン！ “生バター”を使用したスイーツ2種を新発売
とろけるお菓子の専門店「FONDAN（フォンダン）」が、11月19日（水）から、東京駅にある大丸東京店にオープンする。
【写真】かりっとラングドシャ×とろけるキャラメルが新食感！
■“とろける新体験”を象徴するスイーツ2種
東京発の新ブランドとしてオープンする「FONDAN」は、“とろける新体験”をブランドコンセプトに、口どけにこだわったとろけるお菓子の専門店。
商品に使用されているのは、フランスの“生バター”が持つ、長く豊かなコクの余韻に着想を得て、一般的なバターや発酵バターとは全く異なる唯一無二の味わいを目指して完成させた、放牧牛乳から仕立てた独自の自家製“生バター”。
ラインナップには、とろける生バターキャラメルを薄いサクサクのラングドシャで包んだ「フォンダンサンド」と、なめらかな生バターフォンダンを香ばしいガレットにまとわせた「フォンダンガレット」の2種類を用意。
どちらも“とろける新体験”を象徴する商品となっており、口の中でとろけるような食感と、濃厚なコクの余韻を楽しむことができる。
