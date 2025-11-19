「ピケカフェ」に“ホリデー限定メニュー”が登場！ ベアサンタのクレープやツリーサンデーなど展開
「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、11月27日（木）から12月25日（木）まで、ホリデー期間限定フェア「Merry Bear HOLIDAY」を全国の店舗で開催。表参道ヒルズ店では11月20日（木）より先行販売がスタートする。
【写真】ピスタチオホイップのツリーがかわいい！ 華やかな「ツリーサンデー」も
■見た目も味わいも愛らしい
今回開催される「Merry Bear HOLIDAY」は、いちごの帽子をかぶった“ベアサンタ”のクレープや、ピスタチオホイップでツリーを表現したサンデーなどの限定メニューがそろうフェア。
「Merry Bear クリームチーズとベリーのクレープ」は、濃厚なミルクジェラートの顔にいちごの帽子をかぶったピケベアがのった一品。クレープの中には北海道産マスカルポーネ＆クリームチーズ使用のコク深いチーズクリームとブリュレムース、香ばしい全粒粉クッキークランブル、甘酸っぱいベリーソースが重ねられている。
また、「Merry Bear アールグレイと洋梨のクレープ」は、キャラメルショコラ味のピケベアに、紅茶クリームと洋梨のコンポート、キャラメリゼしたブリュレムースが合わさった、大人向けの香り豊かな贅沢クレープとなっている。
さらに、ジャージーミルク味など3種のジェラートに、クリスマスツリーのようなピスタチオホイップをトッピングした「Merry Bear ツリーサンデー」も提供。加えてドリンクには、アールグレイティーとほうじ茶をベースにラズベリーのほのかな香りをまとわせたブレンドティーに、キャラメルエスプーマの“トナカイ”がキュートな「Merry ブレンドティーラテ」が用意される。
