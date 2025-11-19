【東京ディズニーリゾート】2026年度のスケジュール発表! TDS25周年、ヴァネロペ第6弾、「トイ・ストーリー5」公開記念イベントなど
オリエンタルランドは11月17日、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーで2026年度(2026年4月〜2027年3月)に実施するスペシャルイベントやプログラムのスケジュールを決定したと発表した。
○東京ディズニーシー25周年の記念イベント
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日〜2027年3月31日の期間、25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"」を開催する。
東京ディズニーシー25周年"スパークリング・ジュビリー"
○TDS「フード&ワイン・フェスティバル」
東京ディズニーシー25周年の一部期間では、「東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル」が開催され、ゲストを祝祭の旅へといざなう。"食で世界を巡る"をテーマに、東京ディズニーシーの異国情緒あふれる雰囲気の中で、各エリアならではの"食"を楽しむことができる。多彩な料理とワインをはじめ、この時期だけのアルコール飲料やソフトドリンクを提供する。
東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル
○TDL「ディズニー・パルパルーザ」第6弾
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日〜6月30日までの期間、「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を実施する。第3弾で展開されたディズニー映画「シュガー・ラッシュ」に登場するヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界へ様変わりしたパークを再び楽しむことができる。また、本イベント開催に先立ち、3月9日よりデコレーションの実施やスペシャルメニュー、一部のスペシャルグッズを販売する。
東京ディズニーランド「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」
○「トイ・ストーリー5」公開記念でスペシャルイベント
ディズニー&ピクサー映画最新作「トイ・ストーリー5」の2026年夏の日本公開を記念し、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは2026年7月2日〜9月14日に、スペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。東京ディズニーランドでキャラクターをみつけて楽しむスタンプラリーの実施やスペシャルメニューを販売するほか、両パークではデコレーションやスペシャルグッズを展開する。
○びしょ濡れで楽しむ夏のプログラム
2026年7月2日〜9月14日までの期間、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」を開催する。それぞれのパークでびしょ濡れプログラムが実施され、特別な夏を爽快に楽しむことができる。
「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」左:東京ディズニーランド/右:東京ディズニーシー
○ディズニー・ハロウィーン
2026年9月16日〜10月31日までの期間、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催する。イベント期間中は東京ディズニーリゾートならではのハロウィーンを、それぞれのパークで楽しむことができる。
「ディズニー・ハロウィーン」左:東京ディズニーランド/東京ディズニーシー
○TDSでメキシコの伝統文化をモチーフにしたイベント
2026年9月16日〜11月2日まで、東京ディズニーシーのロストリバーデルタでは、2025年度に引き続き、ディズニー&ピクサー映画「リメンバー・ミー」でも描かれたメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」(スペイン語で「死者の日」の意)をモチーフにしたスペシャルイベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を開催する。
東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」
○ディズニー・クリスマス
2026年11月11日〜12月25日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。2つのパークで趣の異なる世界観が楽しめる。
「ディズニー・クリスマス」左:東京ディズニーランド/右:東京ディズニーシー
○お正月のスペシャルイベント
2027年1月1日〜1月11日まで、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、お正月限定のスペシャルイベントを開催する。ディズニーの仲間たちが華やかなお正月の衣装で新年のあいさつをするほか、お正月ならではのスペシャルグッズやスペシャルメニューを提供する。
左:東京ディズニーランドのお正月/右：東京ディズニーシーの正月
なお、各イベントやプログラムは名称や内容および開催期間が変更になる場合がある
※写真はすべてイメージです
(C)Disney
