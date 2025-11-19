八村倫太郎、オレンジ坊主姿にファン驚き「加工かと」「似合うのすごすぎ」俳優仲間からも絶賛の声続々
【モデルプレス＝2025/11/19】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が18日、自身のInstagramを更新。鮮やかなオレンジ色の坊主頭を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】8LOOMメンバー「加工かと」衝撃のオレンジ坊主姿
八村は「頭から紅葉」「お正月には御来光」「こたつにみかん」とコメントし、オレンジ坊主スタイルを披露。夜の街で撮影した黒のTシャツにデニムパンツを合わせたシンプルなスタイルで、鮮やかなオレンジ色に染めた坊主頭が目を引く。
この投稿に、ファンからは「加工かと思った！」「かっこいい」「衝撃」「イメチェン成功」「やばい」「最高」「似合うのすごすぎ」といったコメントが続々。また、BUDDiiSの森愁斗や、樋口幸平、綱啓永、佐藤栞里、唐木俊輔、カルマ、瀧澤翼など、親交のある俳優仲間らからの絶賛の声も寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆八村倫太郎、オレンジ坊主頭を披露
◆八村倫太郎のオレンジ坊主頭に反響
