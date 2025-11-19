鈴木奈々、3億円豪邸を購入できた理由告白「だからお金が貯まる」頭金は1億5千万円
【モデルプレス＝2025/11/19】タレントの鈴木奈々が、17日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（毎週月曜よる10時〜）に出演。3億円の家を購入できた理由を明かした。
【写真】37歳元ギャルモデル「モデルルームみたい」自宅キッチン
この日は、茨城県龍ケ崎市出身として「茨城県民スペシャル」コーナーに登場した鈴木。番組では3億円の家を購入したことに触れられ「どこに買ったんですか？」と質問が及ぶと「東京に買いました。35年ローンです」と告白。「頭金はいくら入れたんですか？」という問いには「1億5千万円。月々26万円」と明かしていた。
また、茨城空港を利用したことはあるか聞かれると「使ったことないんです。私飛行機苦手なんですよ」と話し「プライベートで1回も飛行機乗ったことない」という。このことを踏まえ鈴木は「だからお金が貯まる。だから3億円の家買えました」と3億円の家を購入できた理由を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
