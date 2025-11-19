新しい学校のリーダーズRIN、地元の友人に作った豪華手料理公開「お店並みのクオリティ」「盛り付けも器も美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのRINが11月17日、自身の料理用Instagramを更新。来客用の豪華食卓を公開した。
【写真】4人組ユニットメンバー「お店並みのクオリティ」豪華手料理公開
RINは「先日の来客飯。りんのご飯が食べたいよ！と地元の友人が来てくれた」とコメントし、豚の角煮・人参、牛蒡と蓮根のきんぴら・キャベツの酢漬け・えのきと油揚げと大根の味噌汁・新米がずらりと並んだ豪華な食卓を公開。「朝、豚肉を焼いて下茹でするところまでの仕込みをしてからお仕事へ行き、帰宅してからじっくりと煮込んだ角煮」と説明も綴った。
この投稿に、ファンからは「天才的な献立」「お店並みのクオリティ」「愛情たっぷり」「仕事の日に作ってるのすごい」「盛り付けも器も美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4人組ユニットメンバー「お店並みのクオリティ」豪華手料理公開
◆RIN、豪華食卓公開
RINは「先日の来客飯。りんのご飯が食べたいよ！と地元の友人が来てくれた」とコメントし、豚の角煮・人参、牛蒡と蓮根のきんぴら・キャベツの酢漬け・えのきと油揚げと大根の味噌汁・新米がずらりと並んだ豪華な食卓を公開。「朝、豚肉を焼いて下茹でするところまでの仕込みをしてからお仕事へ行き、帰宅してからじっくりと煮込んだ角煮」と説明も綴った。
◆RINの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天才的な献立」「お店並みのクオリティ」「愛情たっぷり」「仕事の日に作ってるのすごい」「盛り付けも器も美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】