鹿児島県は、霧島市できのう18日に死んだ野生のイノシシが、豚熱の感染疑い事例が確認されたと発表しました。これを受け、きょう19日午前11時から県庁で塩田知事や関係部局が対策本部会議を開く予定です。

豚熱かどうかは、きょう確定検査をするということです。

確定検査で豚熱ウイルス野外株が検出されれば、県内の野生イノシシにおける豚熱感染の１例目となります。

豚熱は豚やイノシシへの感染力が強く、豚やイノシシの致死率が高いのが特徴ですが、感染した豚肉を食べても人には感染しません。

【概要】

● 検 体：野生イノシシ（死亡個体）

● 発見日：2025年11月17日

● 発見場所：霧島市霧島田口

● 検査結果：11月18日，鹿児島中央家畜保健衛生所での豚熱遺伝子検査で

「陽性」を確認（疑い事例）。

※ 11月19日（本日），国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門で確定検査を実施。

県は、「豚熱の発生予防対策として、ワクチンだけに頼ることなく、消毒など基本的な飼養衛生管理の徹底が重要」として、豚を飼っている畜産農家に対し、次の３項目の対策の徹底を呼びかけています。

(1)衛生管理の徹底

・野生動物侵入防止対策（農場の防護柵や防鳥ネットの破損等のチェックと修繕など）

・農場に出入りする人や車両等の制限。出入りする場合は、衣服及び長靴の交換

・農場に出入りする畜産関係車両や人の入退場時の消毒

・と畜場内での車両の水洗・消毒

・外部導入した豚の隔離と健康観察

・農場周囲の草刈り等のイノシシ接近阻止

(2)豚熱ワクチンの適時・適切な接種

(3)特定症状（紫斑，異常豚や流死産の増加，死亡豚の増加等）が認められた場合の家畜保健衛生所への早期通報

