通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８%台推移
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.67 6.18 6.75 8.64
1MO 9.14 6.50 7.21 7.83
3MO 9.15 6.23 7.68 7.24
6MO 9.27 6.36 8.04 7.36
9MO 9.35 6.50 8.27 7.52
1YR 9.42 6.64 8.43 7.64
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.05 9.04 7.92
1MO 8.45 8.89 7.87
3MO 8.62 8.68 7.41
6MO 8.92 9.05 7.48
9MO 9.15 9.31 7.60
1YR 9.31 9.52 7.69
東京時間09:57現在 参考値
明日の米雇用統計などを控え、少し警戒感のある水準も落ち着いた動き
