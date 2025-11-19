　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.67　6.18　6.75　8.64
1MO　9.14　6.50　7.21　7.83
3MO　9.15　6.23　7.68　7.24
6MO　9.27　6.36　8.04　7.36
9MO　9.35　6.50　8.27　7.52
1YR　9.42　6.64　8.43　7.64

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.05　9.04　7.92
1MO　8.45　8.89　7.87
3MO　8.62　8.68　7.41
6MO　8.92　9.05　7.48
9MO　9.15　9.31　7.60
1YR　9.31　9.52　7.69
東京時間09:57現在　参考値

明日の米雇用統計などを控え、少し警戒感のある水準も落ち着いた動き