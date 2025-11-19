¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼µÜ¾ë¸©ÂåÉ½·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½éÀï¤ÏÆáÇÆÀ¾¤ÈÂÐÀï¡ÄÀçÂæ°é±Ñ¤¬½Ð¾ì¼Âà
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£±£·Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤Ï£±²óÀï¤Ç²Æì¸©ÂåÉ½¤ÎÆáÇÆÀ¾¤È£±£²·î£²£¹Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©Àª¤ÏÉôÆâ¤Ç¤Î¤¤¤¸¤áÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊÀçÂæ»ÔµÜ¾ëÌî¶è¡Ë¤¬½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¹»¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃêÁª¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Á´¹ñ¹â¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçÉô¤Î¶ÌÀ¸¸¬²ðÉôÄ¹¤¬¸©ÂåÉ½¹»¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£Æ±¹»¤«¤é£±£±ÆüÉÕ¤ÇÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ëÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖµÜ¾ë¸©ÂåÉ½¹»¤ÎÁª½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£ÃêÁª²ñ¤Ë¤Ï¸©¹âÂÎÏ¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌçÉô¤ÎÊ¿²ì¸¼ÂÀ°Ñ°÷Ä¹¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÂåÍý¤Ç¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£³Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÉô°÷¤¬Ê£¿ô¤ÎÉô°÷¤«¤é·«¤êÊÖ¤·Ë½¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÊ¤¨¡¢Æ±¹»¤ÏÉôÁ´ÂÎ¤Ë¡Ö¹½Â¤Åª¤Ê¤¤¤¸¤á¡×¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¡¢½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¡£Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÏÍè·î£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
À»ÏÂ¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÊ£¿ô¤¬°û¼òµÊ±ì
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¸©Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤¿À»ÏÂ³Ø±à¡ÊÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶è¡Ë¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÉô°÷¤¬µÊ±ì¤ä°û¼ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±£·Æü¡¢Æ±¹»¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡££±£°¡Á£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸©Âç²ñ¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Éô°÷¤Î¤ß¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤ò´Þ¤à£¸¡Á£¹·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊ£¿ô¤ÎÉô°÷¤¬°û¼ò¤äµÊ±ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£³Ø¹»Â¦¤¬ÂàÉô¤äÅ¾¹»¡¢µÙÉô¤òÂ¥¤·¡¢Á´°÷¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¸©Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÊÏ©¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¹»¤Ï¿Í¿ô¤ä¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£