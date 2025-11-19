「後ろでこけてて、ええっ？と」バイクが突然転倒、女性が対向車線に投げ出されるも間一髪で接触免れる　神奈川・鎌倉市

神奈川・鎌倉市の曲がり道で10日、60代とみられる女性が運転するバイクが転倒し、対向車線へ投げ出される事故が起きた。前を走るバイクがバスに道を譲るため減速した際、後方のバイクの女性が対応できず追突する形で転倒したという。女性は対向車線に飛び出したが、走行中の車が急ブレーキで停止し、衝突は免れた。

前方ライダーの減速に後ろのバイクが対処できず転倒

10日、神奈川・鎌倉市をライダーがバイクで走っていた。

突然、車体がグラッと揺れ、後方を確認した。そこでカメラが捉えたのは、バイクに乗って転倒した女性だ。

目撃者は「後ろでおばさんがこけてて、ええっ？と思った」と当時の様子を語った。

現場は曲がりくねった道だ。ライダーのバイクが発進するバスに道を譲るためスピードを落とすと、後ろのバイクが突っ込んできたという。

バイクを運転していたのは、60代くらいとみられる女性だ。

顔はしっかり前を向いているように見えるが、ライダーのバイクが止まろうとすると転倒した。

女性は自力で起き上がり無事

女性は対向車線側に投げ出され、走行中の車が急ブレーキをかけた。間一髪、接触は免れた。

目撃者は「駆け寄って『大丈夫ですか？』と聞いたら、女性はすぐ立ち上がって『あ、すみません。大丈夫です 』と言った」 と話している。

目撃者によると、女性に大きなけがはなかったように見えたという。

（「イット！」11月18日放送より）