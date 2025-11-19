１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭弱のドル高・円安となっている。



１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５１銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米利下げ観測が後退していることや、高市早苗政権の積極財政への懸念が根強いことを背景に、一時１５５円７３銭と２月上旬以来のドル高・円安水準をつけた。



ただ、片山さつき財務相が１８日の閣議後会見で「為替市場における過度な変動や無秩序な動きについて高い緊張感を持って見極めている」と述べたことで、通貨当局による為替介入への警戒もくすぶっており、この日の東京市場ではドル買い・円売りの動きが一服。反発して始まった日経平均株価が一時軟化するなど不安定なことも影響し、午前９時５０分ごろには１５５円３８銭まで押し戻された。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５８２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８０円０８銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS