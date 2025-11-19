ジャパンＭＡが反落、成約件数計画未達で２５年１０月期業績予想を下方修正 ジャパンＭＡが反落、成約件数計画未達で２５年１０月期業績予想を下方修正

ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236.T>が反落している。１８日の取引終了後、集計中の２５年１０月期単独業績について、売上高が従来予想の９億９０００万円から６億５４００万円（前の期比８．６％増）へ、営業損益が１億１８００万円の黒字から５７００万円の赤字（前の期１４００万円の赤字）へ、最終損益が７６００万円の黒字から８４００万円の赤字（同１１００万円の赤字）へ下振れて着地したようだと発表しており、これを嫌気した売りが出ているようだ。



Ｍ＆Ａアドバイザリー契約の獲得件数が前の期の３６０件に対して４６３件と順調に増加し、成約組数も５７組から６９組に増加したことから増収となったが、当初計画ではＭ＆Ａ成約組数を通期で１０２組としており、計画未達となったことが売上高・損益を押し下げる。



出所：MINKABU PRESS