日本vsボリビア 試合後の森保一監督会見要旨
日本代表は18日、キリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦し、2-0で勝利した。
以下、試合後の森保一監督会見要旨
●森保一監督
「11月の代表活動の2戦目、今年の代表戦ラストゲームということでホームで勝って応援してくださっているサポーターの皆さんや、国民の皆さんに勝利をお届けできたことは選手たちがよく頑張ってくれたと思う。試合においては選手たちはいい準備をしてくれて、難しい試合になったが、こういうなかなか自分たちのコントロール下に置けないような試合で不安定なボールが行ったり来たりするなかでの試合を2試合連続で無失点ということで、少しでも集中が切れたり、ベースの部分の切り替えが遅かったりしていれば失点していてもおかしくなかった難しい試合をきっちり無失点に抑え、勝ってくれたところはいい試合だった。我々が主導権を握っていい試合で勝っていくことももちろん大切だが、どんな内容でも勝つところを選手たちが見せてくれたのは今後の自信ということで繋げていければと思っている。ガーナ戦から7人の先発の選手を入れ替えた中、誰が出ても勝つところ、誰と組んでも機能するというところで選手たちがいいチャレンジをしてくれたと思う」
―指揮100試合目を勝利で飾った感想は。また切り替え、走ることというベースを徹底し、積み上がっている成長の実感は。
「100試合目ということで前日の記者会見でも質問していただいたが、私自身は私一人でこの100試合をやってきたわけではないし、選手スタッフ含めてチーム一丸となって一戦一戦戦っていく気持ちでここまで来たので、自分の中での感慨はないのが正直なところ。しかしながら選手、スタッフ、サポーターの皆さん、たくさんの方々に祝っていただき、本当にいろんな人に支えられながらここまで来られているんだということを今回も感じさせていただいたし、皆さんに感謝の思いでいっぱい。100試合というところは監督としての仕事は特に代表戦は一戦一戦、次につながるのかそれで終わるのかというところは自分自身覚悟してやってきているつもりだが、ここまでやってこられたのはいい選手がいて、いいスタッフがいて、チーム一丸となって毎試合戦ってこられたからこそ今があるということで、選手とスタッフに本当に感謝を伝えられればという気持ちでいる。また我々の活動を応援してくださっているサポーターの皆さん、サッカーファミリーの皆さんがいつも応援してくださっているのでいろんな難局も乗り越えてこられたので感謝の気持ちが大きくある。皆さんに感謝申し上げたい。チームのコンセプトという部分ではまずはチームの考え方、そして毎試合毎試合戦う相手が変わるのでその中で目の前の相手に対して戦う攻守のコンセプトという部分で試合前に確認し、試合で実践することをやってきたが、ベースの部分のチーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜くところは、今日の試合も含めて試合の流れで自分たちにとっていい流れとそうではない流れがある中で、今日でいえば流れは決していいとは言えない試合だったが、選手たちがやり続けるところを実践してくれた。また全員攻守ということでハードワークする部分、ミスは必ず起こるというところで切り替えをしっかりと早くやっていく部分を選手たちが実践してくれていて、チームのコンセプトが多くの選手に浸透していっているという思いは実感させていただいている」
―後半の頭に押し込まれるなか、攻撃陣を投入して押し返したが、どういう交代の狙いがあったか。また9月以降の6試合を3連勝で終わったが、この6試合の手応えは。選手の台頭などもあったが、成果と課題は。
「今日の試合に関してはまず試合前からできる限り交代枠を使って試合を勝ち切っていこうと考えていた。前線の選手で、代えた選手が悪いわけではなかったが、交代選手がチームに活力を与える、試合を勝ち切っていくというところでフレッシュな選手を使った。後半の頭に(堂安)律をウイングバックに入れてというところから入って、(菅原)由勢がイエローカードをもらっていたのもあったし、チームが前半途中から不安定な戦いをしていた中で、アクシデントによるイエローカードもあるかなということと、さらにギアを上げるために後半の頭から投入した。その後に3人の前線を交代したが、そこは2点目を取りにいくところと、前線の選手が悪かったわけではないが、より攻守にアグレッシブに迫力を持って相手のゴールに迫っていけるように、守備のプレッシャーをかけられるようにということで考えていた。(中村)敬斗はウイングバックで出ることが多いが、シャドーでもプレーできるし、ゴールに近いところで起点にもなるし、特典にも絡めるところで起用したいと考えた。マチ(町野修斗)に関してはトップでもシャドーでも使えるというところ、相手にプレッシャーをかける、相手のゴールに迫力を持って入っていくというところで期待して起用した。今日の先発を除くとフィールドプレーヤーの中でマチだけが試合に出ていなかったし、そこも踏まえて得点も期待して起用した。(上田)綺世に関しては(小川)航基もよく起点になって潰れてくれていたけど、相手からだいぶ厳しいプレッシャーを受けていたので綺世に代えて、さらに推進力を持てるように、起点としてボール保持率を上げていけるようにと交代した。9月、10月、11月の成果と課題はこれ30分くらい喋ってもいいですか(笑)。成果と課題は代表チームとしてのメンバーは多少入れ替わりながらも、チームの戦い方というところで攻守におけるコンセプトを選手たちがピッチ上で表現するという部分、クオリティーは上がっていったと思う。9月のメキシコ戦のハイプレッシャーから、今日もそうだったけど、ハイプレッシャーをどうやって回避するかという相手が対策を練ってくる中、それでもプレッシャーをかけるところと、相手が我々のハイプレッシャーを一気に飛び越えた攻撃をしてくる時にどうやって対応していくかというところの対応力は上がったと思う。しかしながらチームとしては連続で9月、10月、11月と間隔のあまり空かない中で活動できたことで積み上げとしては共有の浸透度は上がったかなと思う。ただし、今回は連勝で終わったが、W杯本大会で勝つためには選手個々のレベルアップをさらに選手たちにはお願いしたいし、対戦相手も今やっていることは必ず分析してくるので、その上を我々が後出しジャンケンしていけるように戦術の部分、戦い方の部分は我々スタッフがさらに上げていく準備をしないといけないと思っている」
―細かいところについて聞きたい。今日はスローインが遅いのが気になったが、問題点は感じていないか。もっとこうしたほうがいいという点があるか。
「確かにおっしゃるとおりだと思う。それも理由があるが、あまり言い過ぎると……というところもあり、細かいところを突いてこられている。練習はスローインはやっているし、やっているからこそ相手は研究しているし、対策をしてきている。先ほどのオープンプレーの戦術の対策を上回っていくところはまずマイボールになった時、スローインにしてもFKにしてもCKにしても相手が構える前にクイックリスタートをして、マイボールで攻撃ができるようにというのはさらに考えていかないといけないし、セットプレー全体を含めてバリエーションを増やしていくところを今後W杯に向けて選択肢を選手たちに増やしてもらえるよう、チームとしてやっていかないといけないと思う。選手たちはチームとして、戦術としてやろうとしてくれているからこそ、お互いの立ち位置、相手のポジショニングを確認しながらリスタートが遅れるというところがあるかもしれない。まずは選手たちがやってくれようとしていることを私自身はポジティブに考えている」
―守備面ではガーナ戦は1トップに当ててくるところを抑え、今日は後ろから繋いでくるところを前の3枚で抑えていた。親善試合でも相手を分析して守り方を確認しているのが前よりもはっきり出ているように思うが、どう考えているか。
「おっしゃるとおりだと思う。コーチ陣がコンセプトの部分ではチームのベースの部分のコンセプト、対戦相手に対する攻守のコンセプトというところでベースの部分と、対戦相手にどういうコンセプトを持って攻撃、守備をするかというところをより細かく選手たちに対策を伝えてくれているのは間違いなく、今の代表の中でクオリティーが上がってきているところだと思う。かつ相手がさらにその中でも対応してきた時、我々のプランを変えていくというところも選手たちの柔軟な対応力が上がっていると思うし、スタッフの中でのプランの変更もより選択肢を持って試合に挑めていると思う。あまり深掘りされると相手も見ているんで、この会見の内容は(笑)。でも細かいところを見ていただきありがとうございます。選手たちもよくトライしてくれているが、コーチ陣が本当に身を粉にして相手のことを分析してくれて、我々がどうやって戦っていくかというところを本当に頑張ってくれている。ミーティングも練習もコーチ陣が自分の役割の中でチームに落とし込む、選手に落とし込むことをやってくれていて、今の戦術がよく機能してくれている。選手にもスタッフにも感謝だが、コーチたちが本当に頑張ってくれていると思う」
―ゴールの歓喜の輪に森保監督が入っていたが、どういう経緯だったのか。またどういう思いだったか。
「感謝の気持ちでいっぱい。というのも今日は試合前のミーティングで私自身は触れなかったが、名波コーチが喋る時に私の100試合に触れてくれたり、試合に向けて最後にスタジアムのロッカーで円陣を組んでピッチに出る時も遠藤キャプテンが私の100試合を触れてくれて、勝ってお祝いをしようと言ってくれたりというのがあった。その中で2点目が入った後に選手何人かと目が合って、来い来いと言われたので、その前段があったのでお祝いしてもらえるんだなということで私も乗っかって、円陣に入って一緒に喜ばせていただきました。私自身はゴールを喜びたかったという思い。選手たちの優しさというか、思い遣ってもらえて本当にありがたいと思う。選手たちには選んであげられる選手、選んであげられない選手といろんな流れがある中、祝ってもらえるということは、この競争を厳しく見ている私にも温かくしてもらえるのは本当にありがたく、嬉しいことだなと思います」
―100試合以降についてお伺いしたい。次の活動は3月だが、監督にあるロードマップは。どのように強化を進めていって、チームを固めるのはいつ頃になるか。
「すごく気持ちが引き締まりました。本当に自分の中でも100試合を祝っていただいたりというのはありがたいことだが、昨日も勝率のことに触れていただいたが、これまでのことがこれからも起こるとは思わないし、今の勝率以上のものを目指して残りの3月の活動と、W杯本大会に向かわないといけない。今日の試合も勝たせてもらったが、この勝利が次の勝利を約束してくれるものではないと思うので、これまで通りに一戦一戦勝利を目指して戦うところ、勝ちにこだわって戦うところを忘れてはいけないところを思い出させていただき、緩んだ気持ちを引き締めていただきありがとうございました。選手をどうやって固めるというところはW杯直前まで固まらないという気持ちでいる。代表チームのケガ人を見ていただければお分かりになるかなと思う。この選手を中心にというのは活動の中で自然に出てくるものだが、何が起こるか最後の最後までわからないし、選手にはケガをしてもらいたくないし、プレー環境の中でも充実したプレー環境がこれからもあることを願っているし、いろんなアクシデントがないことを願っているが何が起こるかわからないと思っている。W杯アジア予選が終わってからチームをだんだん固めていく新たなフェーズかなと思っていたが、ケガ人が出たり、まだまだ見たい選手がいたりということで、一気に切り替わってより力のある選手、1年後に向けて成長が期待できる選手も含めて、幅を広げながらチームの戦術の浸透度を図っていく、最後にコンディションがいい選手を選んで、W杯直前に一気に固めていくということが今の日本代表としては一番いいチームの固め方かなと思っている。少数の代表の戦力となる選手しかいなければ、より固めていくということをやっていかなければいけないかもしれないが、代表の戦力としてW杯の舞台でも活躍し、世界一を目指す、勝っていけるメンバーとしてたくさんの選手が選考の対象だと思うので、全体的に上げながら最後に状態のいい選手、プラスチームの中で基盤となって戦うために必要な選手を選んでいきたいと思う」
―試合後に選手たちから背番号100のユニフォームと花束を渡されていて、水をかけられる祝福もあったが、どのような感じだったのか。
「まさか記念のユニフォームを作ってもらえているとは思っていなかったし、花までもらえると思っていなかったので、本当にサプライズで嬉しいプレゼントをしてもらえた。試合前にはキャプテンからのお祝いの言葉と、チームを代表してのお祝いの言葉と、2点目が入った時に円陣に加えていただいてもう終わりかなと思っていたが、最後にまた更なるサプライズをもらえて嬉しかった。ウォーターシャワーについてはみんなペットボトルを持って、締めの言葉をいっている時に誰も聞いていないなと思いながら(笑)、自分の言葉もどこかに飛んでしまったけど、締めた後に選手から水をかけられ、いじってもらえて非常に嬉しい思いで100試合目を終えることができた。これからも選手たちにはお互い厳しいやり取りをしないといけない中でも監督からの一方通行になるのではなく、選手からもいろんなアクション、リアクションも出してもらえるよう、お互いの関係をチームのためにというところで、世界一を目指して我々がチーム力を上げていくために、建設的にいろんなやり取りができるようになっていけばいいかなと思う」
(取材・文 竹内達也)
