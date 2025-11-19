通算100試合の祝福受けた森保監督、選手との関係に目を細め「競争を厳しく見ている私にも…」
[11.18 キリンチャレンジ杯 日本 3-0 ボリビア 国立]
日本代表の森保一監督は18日のキリンチャレンジカップ・ボリビア戦で史上初の指揮100試合目を迎え、節目の一戦を3-0の快勝で飾った。試合後の記者会見では「チーム一丸となって一戦一戦戦っていく気持ちでここまで来たので、自分の中での感慨はないのが正直なところ」と振り返りつつも、「選手、スタッフ、サポーターの皆さん、たくさんの方々に祝っていただき、本当にいろんな人に支えられながらここまで来られているんだということを今回も感じさせていただいたし、皆さんに感謝の思いでいっぱい」と感謝と喜びを語った。
選手たちからも数々の祝福が行われた。まずは試合前、ロッカールームの円陣で主将のMF遠藤航が「勝ってお祝いをしよう」と発声。さらに試合中にも1-0で迎えた後半26分、MF中村敬斗のクロスからFW町野修斗が追加点を決めると、森保監督がベンチメンバーの歓喜の輪に参加していた。珍しい光景だったが、これは選手側からの誘いがあったという。
森保監督は次のように振り返った。
「今日は試合前のミーティングで私自身は触れなかったが、名波コーチが喋る時に私の100試合に触れてくれたり、試合に向けて最後にスタジアムのロッカーで円陣を組んでピッチに出る時も遠藤キャプテンが私の100試合を触れてくれて、勝ってお祝いをしようと言ってくれたりというのがあった。その中で2点目が入った後に選手何人かと目が合って、来い来いと言われたので、その前段があったのでお祝いしてもらえるんだなということで私も乗っかって、円陣に入って一緒に喜ばせていただきました」
「選手たちの優しさというか、思い遣ってもらえて本当にありがたいと思う。選手たちには選んであげられる選手、選んであげられない選手といろんな流れがある中、祝ってもらえるということは、この競争を厳しく見ている私にも温かくしてもらえるのは本当にありがたく、嬉しいことだなと思います」
さらに試合後には100試合記念の「背番号100」が刻まれた新ユニフォームと花束がプレゼントされ、締めの円陣ではW杯出場決定時と同様、選手たちから盛大に水をかけられるというお決まりの手荒いサプライズもあった。
森保監督は「まさか記念のユニフォームを作ってもらえているとは思っていなかったし、花までもらえると思っていなかったので、本当にサプライズで嬉しいプレゼントをしてもらえた。試合前にはキャプテンからのお祝いの言葉と、チームを代表してのお祝いの言葉と、2点目が入った時に円陣に加えていただいてもう終わりかなと思っていたが、最後にまた更なるサプライズをもらえて嬉しかった」とユニフォームや花束のプレゼントに喜びつつ、“水かけ”サプライズにも目を細めた。
「ウォーターシャワーについてはみんなペットボトルを持って、締めの言葉をいっている時に誰も聞いていないなと思いながら(笑)、自分の言葉もどこかに飛んでしまったけど、締めた後に選手から水をかけられ、いじってもらえて非常に嬉しい思いで100試合目を終えることができた」
普段は招集メンバー選考、先発メンバー選考で厳しい判断を強いられる立場とあり、選手側のこうしたアプローチはより温かいものと感じられた様子。森保監督は「これからも選手たちにはお互い厳しいやり取りをしないといけない中でも監督からの一方通行になるのではなく、選手からもいろんなアクション、リアクションも出してもらえるよう、お互いの関係をチームのためにというところで、世界一を目指して我々がチーム力を上げていくために、建設的にいろんなやり取りができるようになっていけばいいかなと思う」と話した。
なお、この祝福ムードは試合後、スタジアムを離れてからも続いており、選手たちはInstagramでも「森保監督100試合おめでとうございます!」(遠藤)、「100試合おめでとうございます!」(堂安律)、「#100gamesおめでとうございます」(久保建英)とお祝いのメッセージを送っている。
(取材・文 竹内達也)
