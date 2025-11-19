＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位に京都友禅ＨＤ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位に京都友禅ＨＤ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、京都きもの友禅ホールディングス<7615.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



１９日の東京市場で、京都友禅ＨＤはしっかり。１２日に発表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算で、営業損益が１億６７００万円の黒字（前年同期は３億９１００万円の赤字）となり、通期計画の６６００万円の黒字を超過したことが支えとなっているようだ。



売上高は前年同期比１３．２％増の３０億３２００万円で着地。販売プロセスの改革と営業施策の転換が功を奏したほか、利益面では在庫構成の見直しや販売単価の適正化などを通じて主要商材の原価率が改善したことが寄与した。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



出所：MINKABU PRESS