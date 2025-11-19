スペイン、ベルギーらのW杯出場が決定!! スコットランドは後半AT劇的弾で7大会ぶり本大会へ:欧州予選
北中米W杯欧州予選が18日に各地で行われた。
グループEでは首位に立つスペイン代表と勝ち点3差で2位のトルコ代表が直接対決。試合は2-2のドローに終わり、スペインが13大会連続17回目の本大会行きを決めた。
グループJでは首位のベルギー代表がリヒテンシュタイン代表から7-0の快勝を収め、4大会連続15回目の出場が決定した。
グループCでは、首位のデンマーク代表と勝ち点1差のスコットランド代表が激突。後半アディショナルタイムに2得点を奪ったスコットランドが4-2の劇的な勝利で、7大会ぶり9回目の本大会行きを決めた。
グループHでは首位のオーストリア代表と勝ち点2差の2位のボスニア・ヘルツェゴビナ代表が直接対決。試合は1-1の引き分けに終わり、オーストリアの7大会ぶり8回目のW杯出場が決定した。
グループBでは首位のスイス代表と勝ち点3差で2位のコソボ代表が対戦。試合は1-1のドローに終わり、スイスが6大会連続13回目の本大会行きを決めている。
以下、試合結果&順位表
[グループB]
1.☆スイス(14)+12
2.★コソボ(11)+1
3.スロベニア(3)-5
4.★スウェーデン(1)-8
第6節
2025年11月18日(火)
コソボ 1-1 スイス
スウェーデン 1-1 スロベニア
[グループC]
1.☆スコットランド(13)+6
2.★デンマーク(11)+9
3.ギリシャ(7)-2
4.ベラルーシ(2)-13
第6節
2025年11月18日(火)
ベラルーシ 0-0 ギリシャ
スコットランド 4-2 デンマーク
[グループE]
1.☆スペイン(16)+19
2.★トルコ(13)+5
3.ジョージア(3)-8
4.ブルガリア(3)-16
第6節
2025年11月18日(火)
ブルガリア 2-1 ジョージア
スペイン 2-2 トルコ
[グループH]
1.☆オーストリア(19)+18
2.★ボスニア・ヘルツェゴビナ(17)+10
3.★ルーマニア(13)+9
4.キプロス(8)0
5.サンマリノ(0)-37
第10節
2025年11月18日(火)
オーストリア 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ルーマニア 7-1 サンマリノ
[グループJ]
1.☆ベルギー(18)+22
2.★ウェールズ(16)+10
3.★北マケドニア(13)+3
4.カザフスタン(8)-4
5.リヒテンシュタイン(0)-31
第8節
2025年11月18日(火)
ベルギー 7-0 リヒテンシュタイン
ウェールズ 7-1 北マケドニア
グループEでは首位に立つスペイン代表と勝ち点3差で2位のトルコ代表が直接対決。試合は2-2のドローに終わり、スペインが13大会連続17回目の本大会行きを決めた。
グループJでは首位のベルギー代表がリヒテンシュタイン代表から7-0の快勝を収め、4大会連続15回目の出場が決定した。
グループCでは、首位のデンマーク代表と勝ち点1差のスコットランド代表が激突。後半アディショナルタイムに2得点を奪ったスコットランドが4-2の劇的な勝利で、7大会ぶり9回目の本大会行きを決めた。
グループBでは首位のスイス代表と勝ち点3差で2位のコソボ代表が対戦。試合は1-1のドローに終わり、スイスが6大会連続13回目の本大会行きを決めている。
以下、試合結果&順位表
[グループB]
1.☆スイス(14)+12
2.★コソボ(11)+1
3.スロベニア(3)-5
4.★スウェーデン(1)-8
第6節
2025年11月18日(火)
コソボ 1-1 スイス
スウェーデン 1-1 スロベニア
[グループC]
1.☆スコットランド(13)+6
2.★デンマーク(11)+9
3.ギリシャ(7)-2
4.ベラルーシ(2)-13
第6節
2025年11月18日(火)
ベラルーシ 0-0 ギリシャ
スコットランド 4-2 デンマーク
[グループE]
1.☆スペイン(16)+19
2.★トルコ(13)+5
3.ジョージア(3)-8
4.ブルガリア(3)-16
第6節
2025年11月18日(火)
ブルガリア 2-1 ジョージア
スペイン 2-2 トルコ
[グループH]
1.☆オーストリア(19)+18
2.★ボスニア・ヘルツェゴビナ(17)+10
3.★ルーマニア(13)+9
4.キプロス(8)0
5.サンマリノ(0)-37
第10節
2025年11月18日(火)
オーストリア 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ルーマニア 7-1 サンマリノ
[グループJ]
1.☆ベルギー(18)+22
2.★ウェールズ(16)+10
3.★北マケドニア(13)+3
4.カザフスタン(8)-4
5.リヒテンシュタイン(0)-31
第8節
2025年11月18日(火)
ベルギー 7-0 リヒテンシュタイン
ウェールズ 7-1 北マケドニア