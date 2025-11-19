　北中米W杯欧州予選が18日に各地で行われた。

　グループEでは首位に立つスペイン代表と勝ち点3差で2位のトルコ代表が直接対決。試合は2-2のドローに終わり、スペインが13大会連続17回目の本大会行きを決めた。

　グループJでは首位のベルギー代表がリヒテンシュタイン代表から7-0の快勝を収め、4大会連続15回目の出場が決定した。

　グループCでは、首位のデンマーク代表と勝ち点1差のスコットランド代表が激突。後半アディショナルタイムに2得点を奪ったスコットランドが4-2の劇的な勝利で、7大会ぶり9回目の本大会行きを決めた。

　グループHでは首位のオーストリア代表と勝ち点2差の2位のボスニア・ヘルツェゴビナ代表が直接対決。試合は1-1の引き分けに終わり、オーストリアの7大会ぶり8回目のW杯出場が決定した。

　グループBでは首位のスイス代表と勝ち点3差で2位のコソボ代表が対戦。試合は1-1のドローに終わり、スイスが6大会連続13回目の本大会行きを決めている。

　以下、試合結果&順位表

[グループB]

1.☆スイス(14)+12

2.★コソボ(11)+1

3.スロベニア(3)-5

4.★スウェーデン(1)-8

第6節

2025年11月18日(火)

コソボ 1-1 スイス

スウェーデン 1-1 スロベニア

[グループC]

1.☆スコットランド(13)+6

2.★デンマーク(11)+9

3.ギリシャ(7)-2

4.ベラルーシ(2)-13

第6節

2025年11月18日(火)

ベラルーシ 0-0 ギリシャ

スコットランド 4-2 デンマーク

[グループE]

1.☆スペイン(16)+19

2.★トルコ(13)+5

3.ジョージア(3)-8

4.ブルガリア(3)-16

第6節

2025年11月18日(火)

ブルガリア 2-1 ジョージア

スペイン 2-2 トルコ

[グループH]

1.☆オーストリア(19)+18

2.★ボスニア・ヘルツェゴビナ(17)+10

3.★ルーマニア(13)+9

4.キプロス(8)0

5.サンマリノ(0)-37

第10節

2025年11月18日(火)

オーストリア 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ

ルーマニア 7-1 サンマリノ

[グループJ]

1.☆ベルギー(18)+22

2.★ウェールズ(16)+10

3.★北マケドニア(13)+3

4.カザフスタン(8)-4

5.リヒテンシュタイン(0)-31

第8節

2025年11月18日(火)

ベルギー 7-0 リヒテンシュタイン

ウェールズ 7-1 北マケドニア