¡ÚB¥ê¡¼¥°¡Û19ºÐ¤Î»êÊõ¡¦À¥ÀîÎ°µ×¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¤Î¸½ºßÃÏ¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´Ñ¡ÖÁ´Á³¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
½é¤Î¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹19ºÐ¤ÎÀ¥ÀîÎ°µ× photo by B.LEAGUE
Á°ÊÔ¡§À¥ÀîÎ°µ×¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡µþÅÔ¡¦Åì»³¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢¥×¥í·ÀÌó¤ÇÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¡£4·î°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¶¯¹ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¡ÊPG¡Ë¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥Õ¥ë¤ÇÀï¤¦2025-26¥·¡¼¥º¥ó¡¢À¥ÀîÎ°µ×¡Ê¤»¤¬¤ï¡¦¤ê¤¯¡Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌöÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÀèÆü¡¢11·î²¼½Ü¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëFIBA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½ÁªWindow1¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡¦Ä¾Á°¹ç½É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤ÈNBAÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä19ºÐ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¸½ºßÃÏ¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Û
¡½¡½ºò¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡Ê2025Ç¯£±·î¡Ë¤«¤éB¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤·¤¿À¥ÀîÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025¡Ý26¤Ï¥Õ¥ë¤ÇÀï¤¦½é¤á¤Æ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸Î¾ã¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤â»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤³¤¦¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¡Ê11·î£µÆü¤Î¥·¡¼¥Û¡¼¥¹¡Ë»°²ÏÀï¤Ç¤Ï¾¯¤·Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿á¤Ã¤¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê13Ê¬02ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç£¶ÆÀÅÀ¡¢£²¥¢¥·¥¹¥È¡¢£³¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÂåÉ½³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í......ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ÊÀµPG¤ÎÉÙ³ß¡ËÍ¦¼ù¤µ¤ó¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹¶¤á¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÄñ¹³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¡¢¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»×¤¤¤¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¦¼ù¤µ¤ó¤â·ò¹¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤È¤ÏÌò³ä¤¬°ã¤¦¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡Ê¸µNBA¥É¥é¥Õ¥È£±½ä»ØÌ¾¤Î¥Ê¥·¡¼¥ë¡¦¡Ë¥ê¥È¥ëÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÍè¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èà¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡¢½ªÈ×¤ËÉÙ³ßÁª¼ê¤Î¸Î¾ã¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¡¢À¥ÀîÁª¼ê¤Ë½ÐÈÖ¤¬¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò¤¹¤ë»î¹ç¤âÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÅö½éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿À®Ä¹¤Î²áÄø¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁá¤Þ¤Ã¤¿¤Ö¤ó¤è¤êÁá¤¯À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤ÏÀµÄ¾¡¢¤Þ¤º¥í¥¹¥¿¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¸«¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤«¤é¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤è¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤â¤é¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ÐÍè¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³¡¢°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£B¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤äÀ¤³¦¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÁ´Á³¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÎ÷¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤¹¡Û
¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¤ËÀ¼¤¬¤±¤¹¤ëÀ¥Àî¡Êº¸¡£Ãæ¤Ï¶â¶á¡¢±¦¤Ï¥ê¥È¥ë¡Ë photo by Yutaka Makino
¡½¡½¾¯¤·Ã¦Àþ¤·¤Þ¤¹¡£À¥ÀîÁª¼ê¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö·É¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¸½à¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥á¸ý¤À¤È´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯´ØÀ¾½Ð¿È¤Î¶â¶áÎ÷Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢Î÷¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤â¤¦´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤É¡¢¼èºà¤Ç¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡·É¸ì¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤Ï¡×
¡½¡½¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤è¤ê½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡ÖËÍ¤Ï¡¢É¸½à¸ì¤Ç¤¤¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¥ÀîÁª¼ê¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÇÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤¤¤¦¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤È¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¥ÀîÁª¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿Æ¤Î¶µ°é¤â¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ä½¬´·¤¬¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼´¤Ï²¿¤«¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½À¥ÀîÁª¼ê¤Ë¤ÏÊªÉÝ¤¸¤ò¤·¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤Ê¤É¤âÀ¥ÀîÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÇ¯Îð¤Îº¢¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀ¸°Õµ¤¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤½¤Î¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤ß¤ó¤ÊÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êª»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤¬¤ê¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤ÐÃ»´ü´Ö¤À¤±³¤³°¤Ø¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½àÈ÷¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤Ê¤é¡Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤«¤é¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Êª»ö¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤¬¿Í¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¸å¡ËºÇ½é¤Îº¢¤Ï¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤ÄÁ°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¶ÛÄ¥¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤éÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡½¡½¤Û¤«¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»þ¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïí´í°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Û
À¥Àî¤Ï¼éÈ÷¤âÀÑ¶ËÅª¡£PG¤Ç¤ÏB¥ê¡¼¥°Âè£¹Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç£³°Ì¡ÊÊ¿¶Ñ0.5¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¡photo by Kaz Nagatsuka
¡½¡½ÅÏî´Áª¼ê¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤Î¤âÀ¥ÀîÁª¼ê¤Î¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤ÎÂÖÅÙ¤ä¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤ÐÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È³Î¤«¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïí´í°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÎý½¬¤Ç¤â±óÎ¸¤»¤º¤ËÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤ä¤ì¤ëÀ³Ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼þ¤ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½»ÊÎáÅã¤ÎPG¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¼ã¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Ê¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ç¡ËÎý½¬¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±óÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿»Æ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï·ë¹½¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ¤Ë¡Ø¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£Êý¤¬¥ß¥¹¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤éÅÜ¤ë¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¶¯¤á¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤ó¤ÊÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤âÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÅÜ¤é¤Ê¤¤......ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»î¹çÃæ¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÅÜ¤Ã¤Æ¤â¡Ë¤¤¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¸ß¤¤¡¢µ¤Ê¬¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é»î¹çÃæ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤»¤¬¤ï¡¦¤ê¤¯¡¿2006Ç¯£¸·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Á´¹ñ¥ß¥Ë¥Ð¥¹¡¢Á´¹ñÃæ³Ø¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤òÀ©ÇÆ¡£Åì»³¹â¹»¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¸å¤â£±Ç¯»þ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏU18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2025Ç¯£±·î¤ËÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¡£¼çÎÏ¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³¤¯¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢£´·î°Ê¹ß¤ÏÀèÈ¯PG¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢CS¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡á¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ë¤Ç¤âÁ´£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ëMIP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Âî±Û¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤È¥¡¼¥×ÎÏ¡¢ÆÀÅÀÎÏ¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ËüÇ½À¤¬ÆÃÄ§¡£