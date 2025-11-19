¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼±ÊÏª¸µµ©¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÌ¾¾¤Î»ØÆî¡Ö¥Ç¥³¤ÎÁ°¡×¤Ç°ìÃÊ¾å¤ÎÁª¼ê¤Ë
¡¡¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¡¢¤¹¡¼¤Ã¤È¿¤Ó¤ë¡£
¡¡ÊüÊªÀþ¡¢¤È¤â°ã¤¦¡£¤¿¤À¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÂÇ¤Á¤ä¤¹¤½¤¦¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¥È¥¹¤¬¡¢¥ì¥Õ¥È¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ËÆþ¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎºÇ¹âÂÇÅÀ¤Ø¸þ¤±¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÎÐ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à½éÀï¤Ç¡¢º£µ¨¿·²ÃÆþ¤·¤¿±ÊÏª¸µµ©¤Î¥È¥¹¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ÇÉð´ï¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë±ÊÏª¸µµ©¡¡photo by SV.LEAGUE
¡¡¿ÈÄ¹192¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¹â¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¤Ç¤â¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ç¤â¤½¤³¤òÍøÅÀ¤Ë¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½ÐÈÖ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤Ø¤Î¥È¥¹¤Ï¤ä¤äµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢±óÎ¸µ¤Ì£¤Ë¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹â¤¤¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¥È¥¹¤ò¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¿·°æÍºÂç¤ä¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤éÂÇ¤ÁÀÚ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤â¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼Ã»´ü´Ö¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÊÑ²½¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£±ÊÏª¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢É½¾ð¤¬´Ë¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ï¥Ó¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥Ó¤µ¤ó¡×¤È¤Ï¡¢¹Åç¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Î»Ø´ø´±¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¦¥§¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤ò»Ø¤¹¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¸µ¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢£´ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ç¤â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÌ¾¾¤À¡£
¡¡º£µ¨¡¢¹ÅçTH¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿À¾ËÜ·½¸ã¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢±ÊÏª¤â¥¦¥§¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤È¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òµá¤á¡¢¹ÅçTHÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±ÊÏª¤¬¹ÅçTH¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤Ï£¹·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¤¢¤È¡£¥¦¥§¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤â¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥§¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤â¡ÖÂåÉ½¤«¤é¹çÎ®¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥Ó¤¬¹ç¤ï¤º»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é¿ô»î¹ç¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÊÑ²½¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡£¥¦¥§¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤Ï¼Â¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö±ÊÏªÁª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤«¤éÈô¤Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÈó¾ï¤ËÄ¹¤±¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤â¤¤¤¤¡£¡ÊÁê¼ê¡Ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤òÃÙ¤ì¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Èà¤Î¶¯¤ß¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤Ç¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ë°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¥¹¤ä¥³¥ó¥Ó¤ÎÀºÅÙ¤ËÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÈà¤Ë¤Ï¡Ø¾ï¤Ë³Û¤ÎÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Î²¼¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»î¹ç¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤Î¤è¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡×¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡Û
¡¡³Û¤ÎÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶µ¼¼¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤Ê¤¼£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤Î¾ì½ê¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¤½¤¦Âª¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬±ÊÏª¤Ï¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢Á´¹ñÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¡£Æ±»þ´ü¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÅìÊ¡²¬¹â¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀËÜ¿Í¤¬¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤È·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø£³¡¢£´Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Îý½¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¡£Àø¤ì¤Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¥È¥¹¤Ç¤â¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¡Ê¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡Ë¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤È¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤Æ°Â°×¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤¥¯¥»¤ä½¬´·¤ò¡¢¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç½¤Àµ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤Ë¥»¥Ã¥¿¡¼ÀìÌç¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡±ÊÏª¤¬Ì¾¸Å²°¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ê¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¡Ë¥¯¥ì¥¯¡Ê¸½Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±Æ¶Á¤ä»É·ã¡¢³Ø¤Ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢´ðËÜ¤Î´ðËÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ðËÜ¤Î´ðËÜ¡£¤½¤ì¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ±ÊÏª¤¬µá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Ó¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¾ï¤Ë¡Ø¥Ç¥³¤ÎÁ°¤Ç¼è¤ì¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤âÌÀ³Î¤Ç¡¢Á°¤Ç¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å¤í¤Ç¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥È¥¹¤¬¥Ö¥ì¤ë¤«¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥È¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥Ç¥³¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ì¡¢¤È¡£»î¹ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¤Î»þ¤«¤éËè²óËè²ó¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇËÍ¤â¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥³¤ÎÁ°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼êÀè¤Ç¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿¡Ø¥Ç¥³¤ÎÁ°¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¡£Ëè²ó°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥È¥¹¤â°ÂÄê¤·¤¿¤·¡£¿·°æ¤ä¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬¾å¤«¤éÂÇ¤Æ¤ë¥È¥¹¤ò¡¢¾å¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÀ¾ËÜ¡¢»°ÎØÂç¾¤é¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡Û
¡¡¥È¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤â¥¦¥§¥Ù¥ë´ÆÆÄ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¤«¤é¤Î¹¶·â¤â¡¢¹ÅçTH¤Ë°ÜÀÒ¸å¤Ï³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¡Ê¥È¥¹¤ò¡Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±ÊÏª¤¬¸À¤¦À¾ËÜ¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»°ÎØÂç¾¡¢¤È¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤â¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥×¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡ÖÂ®¤µ¤È¹â¤µ¡¢´ïÍÑ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¡£
¡¡À®Ä¹¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡£ºÇ¶á¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ïµá¤á¤¿·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÀäÂÐ¤Ë¼¡¡¢ÍèÇ¯¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤¦ÀÀ¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤«¤é¡¢º£µ¨¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ø¡£´ðËÜ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³ú¤ßÄù¤á¡¢¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£