「急性心膜炎」の前兆は“風邪様症状”から始まる？見逃されやすい胸の痛みに注意

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

急性心膜炎の概要

急性心膜炎は、心臓を包んでいる心膜に炎症をきたす病気です。

原因はウイルスや細菌の感染がほとんどですが、がんや自己免疫疾患などの病気や、治療や手術によって引き起こされる場合もあります。

急性心膜炎の大半は後遺症もなく完治し、予後はおおむね良好です。ただし、心膜が石灰化、線維化あるいは肥厚することによって心不全の原因となる病気になることもあります。

心嚢液（しんのうえき）が溜まる心タンポナーデという重篤な病気になることもあり、注意が必要です。

急性心膜炎の原因

急性心膜炎は原因不明なもの（特発性）と原因が特定できるものに分けられます。

特発性の急性心膜炎

急性心膜炎の大半は、特発性に分類され、発症時の具体的な原因を特定できない場合がほとんどです。新型コロナウイルス感染のようなウイルス感染症や、結核菌のような細菌による感染症が発症のきっかけになることが多いと言われています。

原因が特定できる急性心膜炎

急性心膜炎を引き起こす原因が特定できるものには、全身性エリテマトーデス（SLE）や関節リウマチのような自己免疫疾患があります。

がんによる心膜への浸潤、心筋梗塞も急性心膜炎の原因の1つです。心臓手術や放射線治療、薬物治療でも、急性心膜炎が引き起こされる場合もあります。

がんや結核などの病気よって急性心膜炎が引き起こされた場合、心タンポナーゼの合併症が多く見られる傾向があります。

急性心膜炎の前兆や初期症状について

急性心膜炎はウイルスや細菌感染によって引き起こされる場合も多くあります。そのため、前兆として咽頭痛や咳、寒気、倦怠感などの風邪症状や、下痢や嘔吐のような消化器症状が見られます。

初期の急性心膜炎では自覚症状がない場合も少なくありません。

ただし、進行すると鋭い胸焼けのような痛みの症状が現われることや、息を吸うときや咳をするときに症状が変化することが特徴です。

また、神経への炎症が広がっている場合には、前傾姿勢で座ることによって痛みの症状が緩和されるという症状も見られます。

急性心膜炎のうち特発性の場合は予後が良好な場合がほとんどですが、心不全を引き起こす原因になる収縮性心膜炎や心筋炎になることもあります。

また、心嚢液（心膜に溜まっている液体）が増える心タンポナーデになると危険です。

心タンポナーデでは、呼吸困難や胸痛のような心不全と同様の症状があります。

心嚢液が増え続け、心臓を圧迫してしまうと血圧低下や意識消失などのリスクがあるため入院と早急な治療が必要です。

急性心膜炎に心筋炎を合併したときには、動悸や息切れのような不整脈の症状も現れます。

後遺症として心臓の機能低下や心筋症の症状が残る場合もあり、急性心膜炎が再発するリスクもあります。

急性心膜炎の検査・診断

急性心膜炎の診断では、聴診や心電図検査、エコー検査、胸部のレントゲン検査を行います。

聴診

急性心膜炎を発症すると、心臓の内側と外側にある心膜の間に炎症が起きます。

このときに聞こえるきしむような音や、ひっかき傷に似た特徴的な音（心膜摩擦音）が重要です。

心電図検査

心臓が動くときの電気信号を測定する心電図検査も急性心膜炎の診断において非常に重要です。急性心膜炎で見られる心電図波形では、ST時間における波形の上昇やPQ時間の波形の低下が見られます。

これらの心電図異常は、心筋梗塞の場合と同様の波形異常であるため、心筋梗塞と見分けることが困難なため、心臓カテーテル検査など他の検査を追加することがあります。

心臓カテーテル検査

心筋炎の合併が疑われる心膜炎でも、心筋梗塞との判別をするために心臓カテーテル検査が行われます。

心臓カテーテル検査は、四肢の動脈からカテーテルを挿入し、造影剤を使って血管を撮影する検査です。

撮影した画像から心筋梗塞の部位の有無を確認します。

超音波検査

心臓の動きを観察する超音波検査では、心膜の部分が厚くなっていないかを確認することで、急性心膜炎の判断をします。

また、心嚢液の過剰な貯留や、心臓へと流れる血管の拡張を確認します。

レントゲン撮影

胸部のレントゲン撮影も急性心膜炎には有効です。

レントゲン写真から心嚢液が溜まっていないかを確認します。

採血検査

採血検査では、CRPやESRWBCのデータを確認します。

心筋炎の合併が疑わしい場合には、CKやトロポニンも検査が必要です。

CRP（C反応タンパク質）：体内に炎症反応があると上昇する

ESR（赤血球沈降速度）：炎症に伴って更新する、慢性的な炎症反応の経過観察

WBC（白血球）：感染や炎症反応があると増加する

CK（クレアチンキナーゼ）：細胞が損傷を受けたときに上昇する、心臓では特にCK-MBで特異性が高い

トロポニン：心筋の損傷時に上昇する

血液検査は、急性心膜炎の所見と照らし合わせながら、判断材料の1つとします。

急性心膜炎の治療

急性心膜炎は、心臓を取り囲む心膜の炎症によって引き起こされる疾患であり、早期に適切な治療を行うことが重要です。

治療方針は、症状の重症度や原因に応じて異なりますが、基本的には薬物療法を中心とした対症療法が選択されます。また、特発性と非特発性の急性心膜炎、さらには重症化した場合の心タンポナーデなど、治療のアプローチもさまざまです。

薬物療法では、胸痛や炎症を和らげるためにアスピリンやイブプロフェンなどの非ステロイド性の抗炎症薬を服用し、安静を保って経過を観察します。

心タンポナーデを発症した場合には、超音波でで心のう液が溜まっている部分を確認し、心のう液を排出して減圧をはかる心嚢穿刺(心嚢ドレナージ)が行われ、心臓のポンプ機能を改善します。

一般的に特発性の急性心膜炎は、1-3週間程度で治ることがほとんどで、後遺症もなく完治します。血液検査でCRP（炎症を示す値）が正常の値になるまでは、身体活動の制限が必要です。

一方、自己免疫疾患やがんのような病気と合併している急性心膜炎では、心膜炎の治療よりも基礎疾患の治療が行われます。がんが心膜に浸潤することで引き起こされる急性心膜炎では化学療法や放射線治療が行われます。

急性心膜炎になりやすい人・予防の方法

急性心膜炎は心筋へのウイルス感染が主な原因であり、特に免疫機能が低下している人は注意が必要です。免疫機能を高く維持できるよう、食生活や生活習慣を見直しましょう。

すでに心膜炎を発症した経験がある場合には、激しい運動をすると心膜炎の症状を持続させたり、再発させるリスクになります。そのため、激しい運動を数ヶ月は控えることが必要です。

また、心筋炎を合併した場合には、半年以上の間は激しい運動を控えましょう。





関連する病気

心筋炎心タンポナーデ心不全心筋梗塞

結核

新型コロナウイルス感染症関節リウマチ全身性エリテマトーデス

がん

風邪・感冒

参考文献

欧州心臓病学会 心膜疾患の診断と管理のためのガイドライン

日本心臓財団心筋炎とは

日本循環器学会心筋炎の診断・治療に関するガイドライン