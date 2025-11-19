西武は19日、今井達也投手（27）のポスティング・システムによる大リーグ移籍について、球団から日本野球機構（NPB）を通して申請を行い、大リーグ機構（MLB）から全30球団に通知されたと発表した。

交渉期限は米東部時間で来年1月2日午後5時（日本時間1月3日午前7時）まで。MLBも18日（同19日）、今井が正式にポスティングされたと発表していた。

今井の代理人を務めるスコット・ボラス氏は12日（同13日）に行われたGM会議で「彼は大規模な球団を好んでいる。強豪に身を置き、高いレベルでプレーしたいと考えている」と希望を明かした。全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者は自身のXで「ヤンキース、ジャイアンツ、ブルージェイズを含む複数のチームが今井を追い求めている」と記した。

米メディアは5年以上の契約年数で、1億ドル（約154億円）を超える契約を予想。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は契約規模を6年総額1億5000万ドル（約231億円）と具的的な数字も記した。

パドレスはA・J・プレラー編成本部長が今井の獲得競争に参戦することを表明。親交のあるダルビッシュ有が“交渉役”として期待されている。