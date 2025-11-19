実業家の安部敏樹氏が１９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、中国・北京での日中局長級協議の終了後、中国外務省のアジア局長がポケットに手を入れて話している姿に言及。日本国民が熱くなれば「むしろ思うつぼ」と指摘し、冷静になる必要を訴えた。

この日は高市早苗総理の台湾有事の答弁を巡り、北京で行われた外務省の日中局長級協議を取り上げた。番組では終了後の映像も放送したが、中国側のアジア局長がポケットに手を入れて話を聞いている姿が話題を呼んだ。

羽鳥慎一アナはこの映像に「終わった後の映像、今の関係を表しているなって」といい、ジャーナリストの浜田敬子氏も「かなり意識的に演出している。ポケットに手ははなかなか見た事はない」と話した。

この問題が長引けば「日中双方にとってプラスにならない」と羽鳥アナが言うと、安部氏は「お互い、メリットはなにもない」とコメント。そして「ポケットに手を入れているのは態度悪いなって思いましたけど、でも一方でそれを真に受けて、日本国内である種のヘイトスピーチとかにつながると、寧ろ思うつぼって話。こういう話は冷静に」と呼びかけ。

羽鳥アナが「敢えてやっているわけですからね」というと、安部氏も「そうそう。腹立ったな、ぐらいで収めておくのが大事」と述べていた。