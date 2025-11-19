大リーグ公式Ｘ（旧ツイッター）は１９日、「いい子だね、タッカー！」としてＦＡとなったマリナーズと５年総額９２５０万ドル（約１４３億４０００万円）で再契約したジョシュ・ネーラー内野手のインタビュー動画を投稿。「ジョシュ・ネーラーはマリナーズのクラブハウス犬・タッカーを、シアトルと再契約した理由の一つとして挙げた」と記した。

会見の動画でネーラーは「最初からすぐ恋に落ちたというか、本当に言葉で表現しにくいけど、とれも恵まれていると感じた。タッカーが加わったと知ったときは、本当に完全にやられたと思った。あの子のことが大好きで、毎日ごはんをあげたいし、時間があればどこでも一緒に遊びたいと思っている。本当にありがたい存在だ」と話した。

タッカーはラブラドールとゴールデンレトリバーのミックス犬で、動物保護シェルターから２２年にチームの一員として迎えられた。

この日の投稿にはフォロワーから「タッカーは計算外のことをしてくれる」「なんていい子なの」「あの犬にボーナスをあげて。マリナーズの真のＧＭに敬意を」「素晴らしいニュースだね」などとコメントが寄せられた。