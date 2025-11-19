メッツ・千賀滉大投手（３２）がトレードされる可能性について１８日（日本時間１９日）、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のエリート記者、Ｊ・パッサン氏が伝えた。

来季が５年契約４年目となる千賀だが、今オフのＦＡ特集記事の中で同記者は「彼（千賀）は『極めてトレード可能』な状態。複数の幹部は今冬、メッツが先発ローテーションの刷新を進める中で（千賀が）放出されると予想している」と指摘した。

千賀は２２年オフにソフトバンクから海外ＦＡ権を行使し、５年総額７５００万ドル（約１０３億円＝当時のレート）でメッツに移籍。２５年までは全球団、その後２年間は１０チームに対してのトレード拒否権が契約に盛り込まれている。

１年目に１２勝７敗、防御率２・９８をマークした右腕だが、２年目の昨季は右肩の張りで開幕から負傷者リスト（ＩＬ）に入ると、７月の復帰戦で左ふくらはぎを痛め、レギュラーシーズンは１登板に終わった。３年目の今季は序盤戦で防御率トップを争う投球を見せていたが、６月のナショナルズ戦で一塁ベースカバーの際に右太もも裏を肉離れしてＩＬ入り。７月に戦列復帰したが本調子の投球からほど遠く、再調整のため３Ａに降格した。エースとして期待されながら、２２試合で７勝６敗、防御率３・０２だった。

今後２シーズンで計２８００万ドル（約４３億５０００万円）の契約が残っているが、調子を取り戻せば再びサイ・ヤング賞級の投球を見せる可能性があるとも指摘されており、トレード放出となれば、獲得に動く球団は少なくないだろう。