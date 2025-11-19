通勤にも休日にも◎【ROPÉ PICNIC】一足あると助かる！「サマ見えシューズ」

通勤のためのキレイめコーデにも休日のカジュアルコーデにも合わせやすいシューズは、一足あると助かるオールラウンダーな存在。そんなシューズを探しているおしゃれさんは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】をチェックしてみて。新鮮なショート丈のブーツやパンプス感覚でスタイリングしやすいバブーシュなど、あらゆるシーンで頼れそうなサマ見えシューズをリコメンド！

ブーティー以上のショート丈が新鮮なブーツ

【ROPÉ PICNIC】「ラインリフトショートブーツ」\6,589（税込）

くるぶしを覆う、ブーティー以上の丈感が新鮮なショートブーツ。なだらかなスクエアになったつま先と足先にかけてスラリと伸びるフォルムがスタイリッシュで、大人コーデを足元から美しく見せてくれそうです。4.5cmの控えめなヒールがあるおかげでカジュアルになりすぎず、オフィスコーデにも◎ カラーは鮮度を高める絶妙な色合いの全3色から。

ニュアンス感のある色味と肌見せで抜け感を演出

生成りのカーディガンとキャメルのロングスカートという淡色の上品コーデには、グレーのブーツがシックな引き締め役としてマッチ。柔らかさを感じさせるニュアンス感のあるグレーが色のコントラストを和らげ、おしゃれ上級者見えを手助けします。ロングスカートからチラ見えする足首が、もこもこと布に覆われがちな冬コーデに抜け感を演出するポイントに。

パンプス感覚でキレイめに履けるバブーシュ

【ROPÉ PICNIC】「Vカットソフトバブーシュ」\5,489（税込）

公式ECサイトにて「パンプス見えする疲れにくいヒールの万能バブーシュ」と紹介されているこちら。バブーシュらしい深めのアッパーが甲を包み込みながらも、サイドが浅めのカットになっていることでパンプスのようなキレイめな印象で履きやすいのが魅力です。3.5cmのヒールは程よく太さがあり、歩いたときの安定感にも期待できます。

メタルパーツがきらめくVラインでシャープに

カラーは合わせやすいブラックとベージュの2色がラインナップ。シャープなVカットのアッパーには、さりげない輝きが端正な着こなしを引き立てる、小さめのメタルパーツがあしらわれているのもポイント。スマートなフォルムでカジュアルすぎず、オンオフ問わず頼れそうな一足です。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

writer：かんだちほ