サッカーのガーナ代表のオットー・アッド監督が18日、韓国戦で敗れた後、「韓国とガーナはまだ日本が見せるレベルには到達していない」と評価した。韓国代表の勝利を認めながらも、日本代表が最近ブラジル代表に勝利して証明した競技力に触れながら客観的な戦力差に言及した。

この日、ソウルワールドカップ（W杯）競技場で行われた韓国代表との評価試合で0−1で敗れた後、記者会見場に出てきたアッド監督は競技力自体は互角だった話しながらも、韓国と日本の差を尋ねる質問に「まず、日本戦、そして今日の韓国戦はシステム自体が違った」として単純比較は難しいと答えた。

しかしその後、日本の最近のブラジル戦勝利に言及しながら「率直に言うと日本はとても強いチームだ。ブラジルは簡単に負けるチームではないが、日本がそのブラジルを相手に非常に良い試合を見せて勝利した。日本は今とても高いレベルにある」と称賛した。続いて「そのようなレベルの観点で見ると、韓国とガーナはまだそのレベルまで到達しているとは思わない」と話した。

アッド監督は韓国戦の敗因について、韓国が3バックで臨んでサイドで数的優位を作り、試合の主導権を握ったと分析した。アッド監督は「韓国が片方で数的優位を作り出す過程で、我々は誰がプレスに行くのかを決めるのに困難があった。後半の失点後、雰囲気をまた変えるのが難しかった」と振り返った。