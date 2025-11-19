【在庫僅少】水森亜土×しまむら「SEASON REASON」コラボが5周年を記念したスペシャル企画で登場！トレーナー＋エコバッグセットからポーチ、寝具まで
雑誌「InRed」と「リンネル」がプロデュースする大人のしまむらブランド「SEASON REASON」から、水森亜土コラボが登場！2025年11月15日より全国のしまむら、オンラインストアで発売され、早くも在庫切れアイテムが続出している。
【画像】SEASON REASON×水森亜土コラボアイテムを見る
■亜土ちゃんの世界観×大人かわいいが実現！5周年記念コラボ
今秋5周年を迎えた「SEASON REASON」が、記念すべきスペシャル企画として実現させたのが水森亜土さんとのコラボレーション。亜土ちゃんの数ある作品の中から、大人女性にぴったりなイラストをセレクトし、ピンクを中心とした心ときめくアイテムに仕上げた。
注目したいのは、539円から2420円という価格設定。この品質でこの価格は見逃せない。トレーナーやポーチ、寝具まで幅広いラインナップで、日常のあらゆるシーンに亜土ちゃんの魔法をかけてくれる。
■巾着やエコバッグとセット！お得すぎるトレーナーコレクション
メインアイテムとなるトレーナーは、なんと巾着やエコバッグとのセット販売。クリーム色の「トレーナー×巾着」(1969円)は、亜土ちゃんのイラストがとびきりキュートな一枚に、小物入れとして活躍する巾着がセットになったお得な組み合わせ。衿リブの配色がさりげないアクセントになっており、大人の遊び心を演出してくれる。
グレーの「トレーナー×エコバッグ」(1969円)も同価格で展開。大容量のエコバッグは買い物にも普段使いにも重宝するサイズ感で、実用性とかわいさを両立。トレーナーにはピスネームがさりげなく配され、ディテールへのこだわりが光る仕上がりになっている。
トレーナーと合わせて注目したいのが「フリースパンツ」(1639円)。フランネルボアを使用したストレートイージーパンツは、ボア素材独特のふんわりとした膨らみ感と、とろけるような柔らかい風合いが魅力だ。
■冬コーデを格上げ！あったか素材の小物アイテム
冬コーデを格上げしてくれる防寒小物も登場。「帽子」(1089円)は、梵天付きのニット帽に亜土ちゃんのワッペンプリントがポイント。裏地にはあたたかなボア素材を使用しており、見た目のかわいさだけでなく機能性も抜群。「ティペット」(1089円)は、表地にエコファー、裏地にボア素材を採用した贅沢な仕様。亜土ちゃんの織ネームがさりげなく主張し、シンプルな冬コーデに“かわいい”をプラスしてくれる。
■毎日使いたい！ポーチ＆収納アイテム
日常使いに便利なポーチ類も豊富にラインナップ。紐を絞ると上部がフリルのようになる「フリル巾着」(649円)は、見た目も機能も◎。コスメや小物をたっぷり収納できる「バニティポーチ」(1419円)と、大きめサイズで使い勝手のいい「キルトポーチ」(1419円)は、旅行や普段使いに大活躍間違いなし。
アクセサリー収納に便利な「ジュエリーボックスチャーム」(979円)は、チャーム付きでバッグに取り付けられる優れもの。「ポーチ付きスマホショルダー」(1419円)は、ダイカットのフォンタブと便利なポーチがセットになった、今どきの必需品だ。
■おうち時間も亜土ちゃんと。インテリア＆寝具
毎日使うタオル類は、何枚あっても困らないマストバイアイテム。「タオルハンカチ」(539円)、「ハンドタオル」(同柄2枚組・649円)、「フェイスタオル」(同柄2枚組・869円)、「バスタオル」(1089円)と、サイズ展開も豊富。
寝具類では「枕カバー」(759円)、「ブランケット」(2420円)、「敷きパッド」(2420円)を展開。さらに「収納ボックス」(1419円)や「丸巻きマット」(2189円)など、インテリアアイテムも充実している。
全国のしまむら店舗(一部店舗を除く)とオンラインストアで展開中だが、オンラインストアではすでに在庫切れの商品も続出している。店舗により在庫状況は異なるので、近くの店舗で確認してほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI
