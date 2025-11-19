【福岡市・周船寺】ねぎ盛Pタン＆極上丸腸がヤバい…！ ランチで爆食「大衆焼肉やまにく」【ガジェ通糸島編集部】
今回ご紹介するのは、「大衆焼肉やまにく」！
このお店、あなたの“肉を食べたい欲”を存分に満たしてくれます。
▲「大衆焼肉やまにく」は、周船寺駅が最寄り駅。赤いのれんが特徴的で、目を引きます。
この日、13時に訪れたときは大賑わいでした！
▲ランチメニューはこちら！
A・B・Cと、赤・白の定食から選べます。
A〜Cの違いは、選べるお肉の種類。
優柔不断な筆者にとって、「おすすめ」が書いてあるのもありがたい！
筆者は、Cの定食のおすすめを注文しました。
旨みの大洪水！ ご飯が止まらない
まず最初にやってきたのは……
▲この店の名物、ねぎ盛Pタン！！
なんとこれで1人前！
▲ちゃんと焼き方も書いてくれてます。
▲ジュ――――！
▲この景色、この音……幸せすぎる。
▲いい感じの頃合いになったら、
▲ご飯にダイブ！
う〜〜ん、たまらん！！
かんだ瞬間に旨みが広がり、口中が幸せの大洪水。
ねぎのおかげで意外とさっぱりしていて、ぱくぱく食べられちゃいます。
そうこうしているうちに、他のお肉たちも到着！
▲※写真は、友人が注文したものも一緒のお皿にのっています。
▲他のお肉たちも焼いていくぅ！
手前のカルビは、一口サイズでちょうどよくて、ご飯をがっつり頬張る筆者にとっては最高。
何度でも言う、たまらん！！
ちなみにご飯はおかわり無料です！
▲普通のタレやレモンダレも良いけれど、こちらの秘伝のタレも最高！
ご飯が進むやつです。
▲せせりはネギダレで和えてあり、さっぱりとした仕上がり！
こういうシンプルなやつ、結局一番食べたくなるんです。
▲極上丸腸！
ご飯なしでは語れない、壮絶な脂の旨みと甘み。
これひとつでご飯が1/3なくなってもおかしくない……。
どれだけご飯があれば気が済むのだろう。
▲一緒に頼んだ白菜キムチも大活躍。
脂ののったお肉たちによく合います。
最後は、とっておいたねぎ盛Pタンで締めて完食！
大大大満足な焼き肉が楽しめる「大衆焼肉やまにく」。
肉が好きなら、一度は行ってみてほしいお店です！
ランチでもディナーでも、あなたの“肉欲”を満たしてくれることでしょう。
気になった方は、ぜひ足を運んでみてください！
〒819-1102
福岡県糸島市高田5丁目24-8「大衆焼肉やまにく」
営業時間：11:00-15:00, 17:00-0:30
(執筆者: AYATAKA)