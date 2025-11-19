今回ご紹介するのは、「大衆焼肉やまにく」！

このお店、あなたの“肉を食べたい欲”を存分に満たしてくれます。

▲「大衆焼肉やまにく」は、周船寺駅が最寄り駅。赤いのれんが特徴的で、目を引きます。

この日、13時に訪れたときは大賑わいでした！

▲ランチメニューはこちら！

A・B・Cと、赤・白の定食から選べます。

A〜Cの違いは、選べるお肉の種類。

優柔不断な筆者にとって、「おすすめ」が書いてあるのもありがたい！

筆者は、Cの定食のおすすめを注文しました。

旨みの大洪水！ ご飯が止まらない

まず最初にやってきたのは……

▲この店の名物、ねぎ盛Pタン！！

なんとこれで1人前！

▲ちゃんと焼き方も書いてくれてます。

▲ジュ――――！

▲この景色、この音……幸せすぎる。

▲いい感じの頃合いになったら、

▲ご飯にダイブ！

う〜〜ん、たまらん！！

かんだ瞬間に旨みが広がり、口中が幸せの大洪水。

ねぎのおかげで意外とさっぱりしていて、ぱくぱく食べられちゃいます。

そうこうしているうちに、他のお肉たちも到着！

▲※写真は、友人が注文したものも一緒のお皿にのっています。

▲他のお肉たちも焼いていくぅ！

手前のカルビは、一口サイズでちょうどよくて、ご飯をがっつり頬張る筆者にとっては最高。

何度でも言う、たまらん！！

ちなみにご飯はおかわり無料です！

▲普通のタレやレモンダレも良いけれど、こちらの秘伝のタレも最高！

ご飯が進むやつです。

▲せせりはネギダレで和えてあり、さっぱりとした仕上がり！

こういうシンプルなやつ、結局一番食べたくなるんです。

▲極上丸腸！

ご飯なしでは語れない、壮絶な脂の旨みと甘み。

これひとつでご飯が1/3なくなってもおかしくない……。

どれだけご飯があれば気が済むのだろう。

▲一緒に頼んだ白菜キムチも大活躍。

脂ののったお肉たちによく合います。

最後は、とっておいたねぎ盛Pタンで締めて完食！

大大大満足な焼き肉が楽しめる「大衆焼肉やまにく」。

肉が好きなら、一度は行ってみてほしいお店です！

ランチでもディナーでも、あなたの“肉欲”を満たしてくれることでしょう。

気になった方は、ぜひ足を運んでみてください！

〒819-1102

福岡県糸島市高田5丁目24-8「大衆焼肉やまにく」

営業時間：11:00-15:00, 17:00-0:30

(執筆者: AYATAKA)

