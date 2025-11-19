札幌市内でヒグマの出没が急増し、駆除件数が異例の多さになっている。

市によると、２０１３〜２４年の１２年間で駆除されたのは計１０頭だったのに対し、今年は１８日時点ですでに１７頭に上る。親子グマが目立ち、箱わなにかかるケースも頻発している。深刻なエサ不足が原因で、市は警戒態勢を強めている。（寺坂百絵）

市によると、２４年までの１２年間に駆除した１０頭の中に０歳の子グマはいなかったが、今年駆除した１７頭のうち、７頭が０歳で、母グマと一緒にいるケースもあった。

ヒグマの世界では雄の成獣が最も強く、エサを独占しようとする。親子グマは「弱者」という。エサ不足で市街地に出没するケースはこれまでもあったが、最近はその数が「尋常ではない」と市幹部。９月２６日には、西区の公園で散歩中の男性が母グマに襲われる人身被害が発生した。１０月の出没情報は１３４件あり、昨年１０月（１４件）の約１０倍に上った。

道の調査によると、石狩管内では今年、ドングリやコクワ（サルナシ）が凶作で、ヤマブドウも実のつき具合が悪い。市の調査でも、一様にエサがない状況が確認されたという。

箱わなにかかるクマも多く、１７頭のうち８頭が捕獲され、駆除された。西区西野では１０月９〜１４日、計５頭を駆除。今月、円山動物園に出没していた個体も箱わなで捕まえた。酪農学園大の佐藤喜和教授（野生動物生態学）は「設置箇所が増えたことに加えて、空腹のあまり、箱わなへの警戒心が薄れた可能性がある」と分析する。

市は人身被害が再び起こらないよう、積極的な駆除態勢を整えており、秋元克広市長は「市街地近郊では駆除を最優先とした対応を続ける」と話す。１０月２４日には、西区の公園に出没した子グマ２頭について、市街地での発砲を可能とする道内初の「緊急銃猟」に踏み切った。市の担当者は「人への警戒心がなく危険だった。かわいそうだが、やむを得なかった」と振り返る。

駆除反対・批判意見、全体の１５％…当事者意識の高まりか

駆除件数が急増する一方で、札幌市の駆除対応に対する反対や批判的な意見は減っている。全国的に出没や人身被害が相次いでいることから、市は、当事者意識の高まりによるものとみている。

市民の声を聞く課によると、１０月末までに寄せられたヒグマ駆除関連の意見は１１８件あった。そのうち、反対や批判的な意見は１８件だった。残りは肯定的な意見や、取り組みへの提案などだった。反対や批判的な意見は「駆除ではなく捕獲して山に戻すべきだ」「クマは害獣ではない」といった内容だった。過去には、批判が半数以上を占めた年もあるが、今年は全体の１５％にとどまり、過去５年で最も低い水準となっている。

長時間の拘束や同じ内容を繰り返す悪質なクレームも減り、市環境共生担当課の坂田一人課長は「連日のニュースを見て、クマの出没を自分のこととして捉える人が増えたのかもしれない」と話している。