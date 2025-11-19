聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第４日の１８日、テニスの女子シングルス２回戦で、菰方里菜（島津製作所）がフランスの選手を７―５、６―０で破った。

鈴木梨子（ＮＴＴ都市開発）と宮川百合亜（日大）も３回戦に進んだ。男子シングルス２回戦で親松直人（鹿島道路）と玉光隆弘（大阪聴力障害者協会）がいずれも敗退した。

「研究されているのは過去の自分」

テニスの女子シングルスは日本のエース・菰方が初戦で苦しんだ。「楽しくやろうと思っていた」というが、いざ試合が始まると、「今までにないくらいの緊張感があった。足も体も本当に動かなかった」。

立ち上がりから３ゲームを連取されるなど、悪い流れで試合が進んだが、雨による中断の間に気持ちを落ち着かせた。降雨のため、試合途中に屋外から自分が得意な屋内コートに移ったことも幸いし、逆転で第１セットを奪取。第２セットは、相手が予測していないコースへ鋭いショットを連発するなど圧倒した。

今年１月の全豪オープンで女子シングルス２連覇を果たし、今大会も金メダル候補と目される存在。プレーの特徴を相手に分析され、入念に対策されることも増えたが、「研究されているのは過去の自分。少しでも違うものを出し、逆を突くように意識している」。クレバーなプレーも持ち味だ。（岡花拓也）