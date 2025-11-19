栃木県内全域で路線バスを運行する会社が、宇都宮市内で製造された電気で走るＥＶバスを栃木県内で初めて導入することになり、１８日、お披露目式が開かれました。

宇都宮市にあるジェイ・バスの工場で製造された車両で、定員は約７０人、車内は段差のないフルフラットな設計となっています。

市内で製造されたＥＶバスが導入されるのは、県内で初めてになるということです。

ＪＲ宇都宮駅東口の交流広場で行われたお披露目式には、関東自動車の吉田元社長や宇都宮市の佐藤栄一市長が出席し、テープカットが行われました。

佐藤市長は、「ＥＶバスが縦横無尽に走る町が宇都宮市が目指す脱炭素社会の姿だ」と期待を寄せました。

関東自動車では、脱炭素化に向けて去年２月から国の研究開発法人の実証事業を使って、温室効果ガスを排出しないＥＶバスを導入しました。

事業に参加する栃木、福島、茨城の３つのバス会社で２０３０年までに５,７００トンのＣＯ２削減を目標にしています。

ＥＶバスは、宇都宮市内の路線を走り、今年度中に計２０台が営業運転を行う予定です。そして、２０２９年度までに７割にあたる１５８台の入れ替えを目指しています。