『FBI』の新スピンオフ『CIA』も！米CBS局2026年ミッドシーズンの放送スケジュールが決定

米CBSは、2025-2026年シーズンのミッドシーズン・ラインナップを発表。『FBI：特別捜査班』の新たなスピンオフ『CIA（原題）』や、人気クリエイターのテイラー・シェリダンが手掛ける『イエローストーン』の続編『Y: Marshals』、そしてミステリーの巨匠ハーラン・コーベンの新作『Final Twist（原題）』などが含まれる。また、既存の人気シリーズである『Watson（原題）』、『トラッカー』そして『NCIS』フランチャイズ作品などの復帰も決定した。

異例の枠移動！『FBI』スピンオフ『CIA』

当初は秋のプレミアが予定されていた『CIA』だが、制作の舞台裏での混乱により、ミッドシーズンへの延期を余儀なくされた。

この延期は、元々シリーズを率いる予定だった『FBI：Most Wanted〜指名手配特捜班〜』のデヴィッド・ハジンスに代わり、ウォーレン・ライトが新たなショーランナーとして迎えられたことが主な原因である。しかし、この人事が発表された後もトラブルは続き、今月初めにライトがシリーズを降板。さらに、主要キャスト4人のうちの一人、CIAスーパーバイザーでありCIAニューヨーク支局の局長役を務めるマイケル・ミシェルも降板するという事態に発展した。

当初の計画では、『CIA』が秋に開始、『Watson（原題）』がミッドシーズンに移行する予定であったが、度重なるトラブルの結果、『CIA』がミッドシーズンへ延期されるという異例の事態となった。『CIA』は現在、2月23日（月）の22：00に、『FBI』本家シリーズの次の時間帯にお披露目される予定だ。

ハーラン・コーベンの新作＆料理番組も登場！注目の新シリーズ

新シリーズはほかにも控えており、『ステイ・クロース』『忽然と』『シェルター』といった数々のミステリーがNetflixやAmazonでドラマ化されている作家ハーラン・コーベンによる実録犯罪シリーズ『Harlan Coben’s Final Twist（原題）』は、1月7日（水）に放送開始。。また、『パドマと出会うアメリカの味』といった番組で知られる人気ホストのパドマ・ラクシュミが司会を務める新シリーズの料理番組『America’s Culinary Cup（原題）』は、3月4日（水）プレミア公開予定。

2026年CBSミッドシーズン スケジュール

特に記載がない限りすべて東部時間／太平洋時間

曜日日付時間帯番組名備考水曜日1月7日20:00〜21:00HOLLYWOOD SQUARES21:00〜22:00THE PRICE IS RIGHT AT NIGHT22:00〜23:00HARLAN COBEN’S FINAL TWISTシリーズプレミア月曜日2月23日20:00〜20:30THE NEIGHBORHOOD20:30〜21:00DMV(ナンバー1新作コメディ)21:00〜22:00FBI：特別捜査班22:00〜23:00CIAシリーズプレミア火曜日2月24日20:00〜21:00NCIS〜ネイビー犯罪捜査班21:00〜22:00NCIS: オリジンズ22:00〜23:00NCIS: シドニー水曜日2月25日20:00〜23:00SURVIVOR 50新シーズンプレミア (3時間)木曜日2月26日20:00〜20:30GEORGIE & MANDY’S FIRST MARRIAGE20:30〜21:00GHOSTS21:00〜22:00マトロック22:00〜23:00エルズベス金曜日2月27日20:00〜21:00SHERIFF COUNTRY21:00〜22:00ファイア・カントリー22:00〜23:00BOSTON BLUE日曜日3月1日19:00〜20:0060 MINUTES20:00〜21:00Y:MARSHALSシリーズプレミア21:00〜22:00トラッカー(新放送時間帯)22:00〜23:00WATSON新曜日・新放送時間帯水曜日3月4日20:00〜21:30SURVIVOR(通常放送時間帯)21:30〜22:30AMERICA’S CULINARY CUPシリーズプレミア22:30〜23:00HOLLYWOOD SQUARES

