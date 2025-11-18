『バーフバリ』主演プラバースが悲願の初来日！舞台挨拶の開催が決定

『バーフバリ エピック４K』の公開を記念して、主演バーフバリ役のプラバースと、シリーズのプロデューサーを務めるショーブ・ヤーララガッダの来日が決定した。

『バーフバリ エピック４K』主演プラバースとプロデューサーが来日！

血沸き肉躍る圧倒的な没入感で、全世界に“バーフバリ旋風”を巻き起こし、数々の新記録を樹立！ さらに、様々なトレンドを産み出しインド映画を変えた史上最大の叙事詩『バーフバリ 伝説誕生』と『バーフバリ 王の凱旋』。『〜伝説誕生』のインド公開から10年、『ＲＲＲ』の歴史的大ヒットの原点ともいうべきその2大傑作を、創造神S.S.ラージャマウリ監督自ら新たなコンセプトで再編集を実施。

両＜完全版＞にも収録されなかった未公開シーンや新録ナレーションも加え、熱き血潮が全編を貫く1本の傑作として転生させた『バーフバリ エピック４K』が、12月12日(金)より2週間限定で日本公開決定！

インド、アメリカ、そして日本のみの3カ国での公開となる本作。この度、満を持して主演バーフバリ役のプラバースと、シリーズのプロデューサーを務めるショーブ・ヤーララガッダの来日が決定！

プラバースは2024年 『カルキ 2898-AD』のプロモーションで初来日を予定していたものの、撮影中のケガにより泣く泣く断念。その後のコメントでは「ずっと日本に行くことを楽しみにしていました」「すぐにお会いできる事を願っています」と、悔しい思いをにじませていたが、今回ついに『バーフバリ エピック4K』を引っ提げて悲願の初来日を果たすこととなった。

更に上映形態には通常フォーマットに加え、IMAX版での上映も決定！ 二人は公開直前の12月5日（金）と6日（土）の2日間来日し、”王の凱旋”を待ちわびる日本のファンと触れ合える舞台挨拶を複数回予定している。

登壇者：プラバース(俳優)、ショーブ・ヤーララガッダ(製作プロデューサー)

日時・場所：

12月5日（金）109シネマズ木場 12：10〜上映後挨拶（IMAX上映）、丸の内ピカデリー 18：00〜上映前挨拶

12月6日（土）新宿ピカデリー 15：00〜上映前挨拶（発声可応援上映）、グランドシネマサンシャイン 池袋 17：45〜上映前挨拶（IMAX上映）

※12月5日丸の内ピカデリー上映回にはマスコミの取材が入ります。予めご了承ください。

そんな舞台挨拶のチケットは11月22日(土)正午よりローソンチケットにて抽選受付開始！詳細はホームページ（https://l-tike.com/baahubali_movie/）をご覧いただきたい。

そして、この”王の来日”に合わせ、『バーフバリ 王の凱旋』から公開に合わせてこれまで世に出ていないメイキング写真も到着。公開を目前にますます盛り上がりを見せること間違いなしの映画『バーフバリ エピック４K』は12月12日(金)より2週間限定で日本公開。（海外ドラマNAVI）

