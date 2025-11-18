『SHOGUN 将軍』シーズン2にSnow Man目黒蓮が出演決定！

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説をもとに、『トップガン マーヴェリック』のスタッフや真田広之によって作り上げられ、エミー賞史上最多18冠を達成した『SHOGUN 将軍』。そのシーズン2の新キャストとしてアイドルグループSnow Manのメンバー、目黒蓮が参加することが分かった。

目黒蓮の役名、コメントも到着

2026年1月よりカナダのバンクーバーにて撮影開始となるシーズン2では、真田が吉井虎永役で続投するのに加えて、エグゼクティブ・プロデューサーに昇格することが決定。さらに先週には、真田以外の続投するキャストや新たに加わる新キャストの顔ぶれが一部解禁されていた。

今回発表された目黒は、Snow Manとして音楽チャートを席巻しているほか、俳優としても活躍中。近年ではドラマ『silent』（2022年）や映画『月の満ち欠け』（2022年）での演技力が高く評価され、受賞歴も誇る。ディズニープラスでは、Snow Manが出演するトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man ／完全版 - Traveling with Snow Man -』も独占配信中だ。そんな目黒が本作で演じるのは、シーズン2で初登場となる和忠（かずただ）役。オーディションで役を射止めたそう。苗字が明らかになっていないことも含めて、詳しい役どころや設定はまだ公表されておらず、今後の続報に注目だ。

本人のコメント全文は下記の通り。

「目黒蓮です。この度『SHOGUN2』に出演させて頂くこととなりました。

去年、ディズニープラスで『SHOGUN』の配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、『SHOGUN』についての記事を調べるところから始めました。

今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願の『SHOGUN』への参加が決まって本当に夢のようです。僕はこの1年、『SHOGUN』の撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、『SHOGUN』という作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。みなさん、『SHOGUN2』の配信を、ぜひ楽しみにしていてください」

目黒のほかのシーズン2の新キャストとしてすでに発表されているのは、水川あさみ［綾（あや）役］、窪田正孝［日向（ひゅうが）役］、金田昇［秀信（ひでのぶ）役］、榎木孝明［伊藤（いとう）役］、國村隼［郷田（ごうだ）役］。さらにシーズン1からの続投となるキャストに、虎永（とらなが）役の真田広之、英国人航海士・按針（あんじん）役のコズモ・ジャーヴィス、落葉の方（おちばのかた）役の二階堂ふみ、戸田広勝（とだひろかつ）役の阿部進之介、樫木央海（かしぎおおみ）役の金井浩人。桐の方（きりのかた）役の洞口依子、マルティン・アルヴィルト司祭役のトミー・バストウ。吟（ぎん）役の宮本裕子、佐伯信辰（さえきのぶたつ）役の奥野瑛太、お菊（おきく）役の向里佑香が決まっている。

シーズン1では、虎永が太閤亡き後に自分以外の五大老との生き残りを懸けた熾烈な駆け引きを繰り広げる。そんな中、得体の知れない西洋の怪しげな船が遭難の末に伊豆へ流れ着き、乗船していたイギリス人航海士ジョン・ブラックソーン（のちの按針）は、虎永に世界情勢や西洋の戦術を教え、100年に一度の大きな戦に虎永が勝利するために貢献した。それから10年後が舞台となるシーズン2では、運命が複雑に絡み合う、異なる世界から来た二人の男たちの、歴史にインスピレーションを得た物語が展開される。

シーズン2に加えてシーズン3の制作もすでに決定している『SHOGUN 将軍』。ディズニー傘下のFXが製作したシーズン1は、ディズニープラスで全話独占配信中。

海外ドラマNAVI

