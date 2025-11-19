東京マリオットホテル「Strawberry × White Chocolate Afternoon Tea」。ブランドいちご「べにたま」とホワイトチョコが主役！
◆東京マリオットホテル「Strawberry × White Chocolate Afternoon Tea」。ブランドいちご「べにたま」とホワイトチョコが主役！
東京マリオットホテルの「Lounge＆Dining G」にて、埼玉県発のブランドいちご「べにたま」とホテル自家製ホワイトチョコレートのマリアージュが楽しめる「Strawberry × White Chocolate Afternoon Tea」を開催。
こだわりの素材を使用した上品な甘さのホワイトチョコレートと「べにたま」が織りなす、見た目も味わいもキュートなスイーツたちを楽しんで。期間は、2026年1月5日（月）から2月28日（土）まで。
新品種のブランドいちご「べにたま」を主役にしたスイーツ
スイーツスタンドの上段には、白と赤のコントラストが印象的な「べにたまとホワイトチョコレートのレイヤードパフェ」が登場。フレッシュのべにたまにホワイトチョコレートのクリーム・いちごジュレ・レモンジュレ・紅茶のクランブル・べにたまのソースが重ねられ、見た目も華やかな仕上がりに。
このほかにも、真っ赤ないちごのフォルムが可憐な「べにたまとホワイトチョコレートのムース」や、フレッシュのべにたまとカスタード・シャンティのダブルクリームがたっぷりと詰まった「べにたまのエクレア」、自家製ホワイトチョコレートのガナッシュが閉じ込められた「ポッピンホワイトチョコレート」など、心ときめくかわいらしいスイーツが勢揃い。
ショートケーキやタルトなどこだわりのスイーツの数々
ホテル自家製ホワイトチョコレートと、旬のいちごのおいしさを引き出したスイーツはまだまだたくさん。
スイーツスタンドの下段には、べにたまの美しい断面が印象的な「べにたまのショートケーキ」をはじめ、カスタードクリームにフレッシュのべにたまを合わせた「べにたまのタルト」や、自家製ホワイトチョコレートのガナッシュがたっぷりと絞られた「ホワイトチョコレートのガナッシュサブレ」など、パティシエのこだわりが詰まったスイーツがずらりとラインナップ。
しっとりとした食感のスコーンに、自家製ホワイトチョコレートをのせて焼きあげられた「ホワイトチョコレートのスコーン」には、甘酸っぱいいちごのコンフィチュールを付けて召し上がれ。
クリームスープやグラタンなど冬らしい味わいのセイボリー
セイボリーには、アサリやタマネギなどの素材のおいしさが引き立つ「クラムチャウダー」や、もっちりとしたポテトニョッキにエビのうまみが詰まったホワイトソースが合わせられた「ポテトニョッキのアメリケーヌグラタン」、芳醇なバターが香る「スモークサーモンとクリームチーズのクロワッサン・サンドウィッチ」、紅白のツートンカラーに仕上げられた「タラバガニとイクラのカクテル パプリカとセロリラブのムース」などが用意される。
季節の移ろいを感じながら、いちごとチョコレートが織りなす早春のティータイムを楽しんでみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
レストラン、ラウンジ、バー。3つの顔を楽しめる上質ホテルの空間
東京マリオットホテルのロビーに広がる「Lounge＆Dining G」。吹き抜け＋ガラス張りの爽快なロケーションで、自慢のグリル料理を。スパークリングほかバーテンダーが作る本格派のカクテルもお楽しみに。
