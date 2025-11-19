米スポーツサイトの「クラッチポインツ」は１８日（日本時間１９日）、今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）の移籍先候補の１番手にサンフランシスコ・ジャイアンツを挙げ、「今井にとって完璧にフィットする」と主張した。

今季は８１勝８１敗で、地区優勝を飾ったドジャースとは１２ゲーム差でポストシーズン（ＰＳ）進出を逃しており、先発投手の補強は最優先事項だ。ＰＳ進出を目指すチームの先発ローテーションには右腕ウェブ、左腕レイの２枚看板が健在、「今井が窮地から救ってくれるかもしれない」と期待を寄せる。

また、メジャー通算２６６勝、３５５３奪三振のベテラン右腕バーランダーはＦＡ移籍する可能性が高いとみられていることから、今井が堅実な投手として活躍できる余地が生まれると説明した。

同サイトは今井をア・リーグ東地区で優秀な投手として活躍できる可能性を秘めていると評価。移籍先候補２番手には、エース左腕クロシェットに続く先発投手の補強を目指すレッドソックスを挙げた。３番手はメッツで、千賀滉大投手（３３）と並んで先発ローテーションを組むのは最高の選択肢となり、今井は先発４番手として起用されるかもしれないと説明した。争奪戦の行方に注目だ。