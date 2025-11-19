米スポーツサイトのブリーチャーリポート（ＢＲ）は１８日（日本時間１９日）、オリオールズのアドリー・ラッチマン捕手（２７）について「彼の立場は、１年前と比べてかなり危うくなっているようだ」と、トレードの可能性を示唆した。

オリオールズは８月、メジャーデビューを果たしたばかりの若手有望株のサミュエル・バサロ捕手（２１）と８年６７００万ドルで契約延長。ＭＬＢ公式サイトは「編成本部長のマイク・エライアス氏はラッチマンが依然として正捕手であると主張した」と伝えたが、米スポーツサイトのアスレチックによると「オリオールズは（他球団から）ラッチマンに関する問い合わせを受けている」という。

今季、メジャー１年目をオリオールズで過ごした菅野智之投手（３５＝ＦＡ）は１０勝１０敗、防御率４・６４、奪三振率６・１、与四球率２・１と奮闘した。３０試合に先発し、６人の捕手とバッテリーを組んだが、そのうちラッチマンとは最多の１４試合。８１回１／３を投げ、防御率３・３２、被打率２割４分で好相性といえる女房役だった。

ＢＲは、ラッチマンがここ２シーズン、特に５月２５日のレッドソックス戦でファウルチップをマスクに受けて以来、打撃力と守備力が低下していると指摘。ｂＷＡＲがメジャーデビューした２２年が５・４、２３年は４・３、２４年３・４だったが、２５年は１・９、と年々低下していることから、「彼の価値は今や大幅に下がっており、オリオールズが安値で売却せざるを得ない状況だ」と解説。それでも最後は「辛抱強く、彼が立ち直るのを待つのが賢明だろう」とまとめた。