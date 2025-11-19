【HG 1/100 VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)】 2026年6月 発売予定 価格：5,500円 【HG 1/100 VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機) 専用水転写式デカール】 2026年6月 発売予定 価格：770円 【HG 1/100 VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)デラックスセット】 2026年6月 発売予定 価格：8,250円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/100 VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)」を2026年6月に発売する。価格は5,500円。また、専用水転写式デカール、デラックスセットも同月に発売を予定している。

本商品は「マクロスΔ」に登場するチャック・マスタングが駆る可変戦闘機「VF-31E ジークフリード」をプラモデル化したもの。オレンジとホワイトのカラーリングに電子戦に対応した大型レドームを装備した機体が再現されている。

一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する「差替三段変形（ショートカットチェンジ）」を採用し、ファイター、ガウォーク、バトロイドの各形態を再現することができる。

レドーム、腕部ミニガンポッドは収納状態、展開状態を再現。ランディングギアが付属し駐機状態を再現できる。また、後部座席にはヘルメットを装着したワルキューレ（着座姿勢）、ワルキューレステージ衣装のレイナ（立ちポーズ）が付属する。

専用水転写式デカールはコーションマークなど劇中再現度を追求したデザインが収録されている。

デラックスセットは「HG 1/100 VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)」に特製アクリルスタンドと水転写式デカールがセットになった商品となっている。

(C)2015 BIGWEST