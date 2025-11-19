『なぜ男女格差はなくならないのか』 田中世紀（せいき）著 講談社現代新書 １０１２円

『民度 分極化時代の日本の民主主義』 善教将大（ぜんきょうまさひろ）著 中公新書 １２６５円

◇

分断がキーワードの現代日本。どう対処すべきか。２人の政治学者がヒントをくれた。

日本はＯＥＣＤ諸国のなかでも特に男女の賃金格差が大きく、女性は男性の約８割しか稼げない。（１）はこの事実を起点に、日本社会に潜む性差を考える。女性として生まれると、幼少期から周囲の期待も少なく、無意識に差別を内面化し、社会的活躍を諦める。こうして能力の開花が妨げられる現状がある。これを是正するのは女性優遇策だが、現状「逆差別だ」と感情的に反発され、さらなる対立を生む。ではどうすべきか。誰もが尊重される社会のために、分断を招きやすい「男性／女性」という既存のカテゴリーを手放すべきだと著者は主張する。筆致も軽妙で、これまで差別について考えるのを敬遠してきた多くの人にこそ、入り口にして欲しい。

（２）は日本人の民主主義意識を、政治学でいま流行している実験の手法も使って明らかにする。投票率の低さは意識の低さ、若者は政治的に無知だ、あんな政治家に投票した奴（やつ）は民度が低い――そんなよくある偏見が、データで反証されるさまは圧巻だ。問題はむしろ自分自身の党派的歪（ゆが）みかもしれない、と自省させられる。

自分と異なる偏見や党派性が可視化されると、眉を顰（ひそ）めたくなるのが人間だ。それでも、民主主義の条件は「異なる他者の価値観を理解し、それを認め合う寛容性が涵養（かんよう）されていること」と著者は説く。そのぶれない信念こそ、これからの民主主義を築く。＝朝日新聞2025年11月15日掲載