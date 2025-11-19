【山田美保子のミホコは見ていた！】

全米野球協会（ＢＢＷＡＡ）の投票によって満票で３年連続４回目となるＭＶＰに輝いたドジャースの大谷翔平。

その瞬間を生中継していた「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）を始め、ワイドショーが長尺で報じたり、スポーツ紙が一面で取り上げたりする中、多くの広告関係者が指摘していたのは「ＣＭ界でもまた大谷がＭＶＰ」である。

同日、真美子夫人と共に“デコピンカラー”のブラウンコーデでキメていた大谷が着ていたのはもちろん、２０２０年３月から提携を開始し、グローバルアンバサダーを務めているＢＯＳＳのセーター。発表後、同社は公式インスタグラムを更新し、「非の打ち所がない。歴史が作られ、記録が打ち破られ、伝説が刻まれた。ショウヘイ・オオタニの偉大さは、言葉を必要としない」と動画を投稿した。

これまでにも大谷はユニホーム以外で公の場に出るときは全てＢＯＳＳ。広告効果は凄まじい。

今春は、コーセーのハイプレステージブランド「コスメデコルテ」の美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」のＣＭでの“デコルテポーズ”がチーム内の新セレブレーションとして流行したことも話題となった。

果たして大谷を起用したキャンペーンの特設サイトのセッション数は前年の平均と比較して約１０倍に伸長。それまでにも女性客のみならず男性客を百貨店の１階化粧品カウンターに呼び寄せるなど、もっとも“大谷効果”に沸いた同社だったが、さらに弾みをつける結果となった。

そして１１月１８日から放映が開始されているのは「おいしさ、新次元へ。」のコピーで訴求する「ファミリーマート」の「ごちむすび」と「直巻おむすび」のＣＭ。新たな「ふわうま製法」導入に合わせたキャンペーンだ。

今年２月に同社の“おむすびアンバサダー”に就任した大谷が「子どもの頃から大好きなおむすびは、今でも僕の原動力」と語ったインパクトは絶大で、大谷のパネルが飾られたおむすびコーナーは常に賑わいをみせる。

公私にわたり好感度抜群で、世界的な知名度を誇り、歴史に名を刻み続ける大谷はＣＭ界でも文句ナシのＭＶＰ級スター。過去にも国民的人気を誇るアスリートが出演するＣＭによる効果はあったが、“大谷売れ”と起用社数には敵わない。

年末が近づき、広告界でも一年の総括が様々に行われる時期。選者たちが大谷を「ＣＭ界のＭＶＰ」とするのは確実で、満票も間違いなさそうだ。