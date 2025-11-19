Mrs. GREEN APPLE、ライブフィルム「FJORD」IMAXビジュアル公開 「アイコンタクトまでも余さず捉えることを意識」稲垣哲朗監督
Mrs. GREEN APPLEが28日より、ライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と同時公開されるドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』を公開する。ライブフィルムのIMAXビジュアルが19日、解禁となった。
【画像】ミセス2作映画、入場者プレゼント（2種）
公開されたビジュアルには、IMAXならではの圧倒的な迫力とリアリティを表すかのように、夜空を鮮やかに染める大迫力の花火や、ステージを彩る壮大なエフェクト、そして3人の躍動感溢れるパフォーマンス姿がドラマチックに描かれている。また、「全席、最前列。」というキャッチコピーが示す通り、観客全員をライブ当日へと引き戻し、最前列にいるような没入感を再現。誰もが胸を打たれた、あの日の感動を再び呼び起こすデザインとなっている。
ライブフィルム『〜FJORD〜 ON SCREEN』のメガホンをとったのは、映像クリエイターとして高い評価を受ける稲垣哲朗監督。これまで、数多くのトップアーティストのライブフィルム及びドキュメンタリーを手がけてきた。そんな映像の最前線で活躍する稲垣監督は、最新の映像技術と緻密な編集を駆使し、観客に“その場にいるかのような臨場感”を届ける演出を得意とする。本作では、ライブそのものの壮大なスケール感、そしてメンバー3人の繊細な瞬間描写を織り交ぜ、特別なライブ体験を創り上げた。
稲垣監督は本作の製作にあたり、歌唱や演奏シーンだけでなく、パフォーマンスと連動したステージ演出やメンバーの細かな表情、アイコンタクトまでも余さず捉えることを意識したという。その結果、映画館でライブの熱気や興奮をそのまま体感できる作品にとどまらず、単なるライブフィルムという枠を超え、アーティストとしての進化と未来を感じさせる映像作品へと昇華した。
また、「ライブの臨場感」と「映画としての映像美」を両立させる手法について、「『全席、最前列。』というキャッチコピーがあり、映像を通してそれがちゃんと表現されていることが非常に大事だと思っていました」と述懐。その上で「本作には、これまでの“FJORD”のイメージをさらに増幅させる体験価値があると感じています。ライブ自体に音楽的な映像や編集を加えることで、感情とMrs. GREEN APPLEの音楽が渦みたいにうねり、圧倒的な臨場感を必ず感じてもらえるんじゃないかなと思います」と、本作でしか味わうことができない比類なき価値が『FJORD』にはあること、そして映像クリエイターとしての深いこだわりを振り返った。
ライブフィルム『〜FJORD〜 ON SCREEN』の入場者プレゼントは、映画のキャッチコピー「全席、最前列。」 をそのまま形にした、メモリアルチケット「FRONT-ROW SEAT」。表面に「FRONT-ROW SEAT（最前列）」と刻まれ、公開日である「From 11.28 Fri.」の文字が印字された、実際のライブチケットを模した豪華なデザインとなっている。裏面には、ライブで披露されたセットリストが全曲記載されている。
ドキュメンタリー『〜THE ORIGIN〜』の入場者プレゼントは、彼らの“原点”を知るための「招待状」ともいえる、ビジュアルカード「BACK STAGE PASS」。表面は、ライブフィルムのチケットと同様に公開日である「From November 28 2025」の日付が刻まれた、“バックステージパス”を模したデザイン。裏面には、キャッチコピー「あなたは初めて、ミセスを知る。」を体現するかのように、音楽と真摯に向き合う3人の真剣な表情を捉えた、緊張感溢れるメインビジュアルが使用されている。
