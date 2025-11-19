聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第４日の１８日、ボウリングで女子シングルスの１次ラウンドが行われ、桜庭まどか（大樹生命保険）が日本勢トップの１２位で、上位２４人で行われる２次ラウンドに進んだ。

村野美幸（神奈川県聴覚障害者連盟）は２８位、佐藤杏奈（東北福祉大）は３８位、北川晴子（ヤンセンファーマ）は４７位で、いずれも敗退した。

応援に奮起、着実に加点

五輪・パラリンピックでは実施されていないボウリング。会場には多くの観客が詰めかけた。女子の日本勢で唯一、１次ラウンドを突破した桜庭は「自国開催で、特別な思いがあった。皆さんの応援がありがたかった」と感謝した。

６ゲームの合計得点で争う１次ラウンド。苦手の１０番ピンを狙うスペアを取りこぼすミスもあったが、慌てなかった。「落ち着いて、練習通り投げるよう集中した」。試合を進める中でミスが減り、着実にスコアを重ねた。「足りなかった部分を修正して次に臨みたい」と次戦を見据えた。

佐藤杏「体が動かなかった」悔し涙

昨年１２月のアジア太平洋ろう者競技大会を制し、活躍が期待された２０歳の佐藤杏は独特の雰囲気に苦しんだ。「体が動かなかった」。不安定な投球で力を出し切れず、「この大会を目標にしてきたので、とにかく悔しい」と涙を浮かべた。（緒方裕明）