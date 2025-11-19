2024年、長女ふうかさんが難病「先天性ミオパチー」であることを公表した女優の星野真里さん。元TBSアナウンサーで現在は都議会議員の夫、高野貴裕さんとともに、ふうかさんとの日々から気付いたことを発信するインスタグラムも始めた。難病や障害のある人を取り巻く環境の改善のために2024年には社会福祉士の資格も取得し、2025年10月31日には細身の子ども向けの肌着開発を目的としたクラウドファンディングを開始。 もともとは引っ込み思案で読書とテレビが大好きなインドア派という星野さんだが、インスタでは家族と公園でくつろぐ様子や、友人たちとのキャンプなどアウトドアの時間が多くアップされている。来年4月からは声舞劇！『終活を始めた途端、５５歳の息子が帰ってきました』への出演が決まっている星野さんに、現在の心境を聴いた。（構成：吉田明美 撮影：本社・武田裕介）

【写真】夫婦でふうかちゃんを抱っこして

* * * * * * *

彼女がきてくれたから気づけたこと

娘は10歳になりました。わが娘ながらポテンシャルが高く、いろいろなことを彼女なりに考えていて、最近はいろんなことを自分の言葉で伝えるようになってきました。私よりずっと冷静で「ママのこういうところは少しおかしくないですか？」なんて言われちゃう。「そうですね。申し訳ありません」というしかないこともしばしばです(笑)。頼もしいです！ 障害があるため、電動車いすで移動しているので周囲の視線を浴びることも多いのですが、彼女は常に堂々としているし、楽しそうなんです。

もちろん、彼女には障害はないほうがいいに決まっている。でも、私にとっては彼女が来てくれたからこそ、昔の私からは考えられないようなことができるようになったのだと思います。生まれてきたのが彼女でなかったら、子育てをなめてしまっていたかもしれません。

「あたりまえなんてない」ことに気付いたことで、私は逆に彼女に育ててもらっています。本当に感謝しかない。だからこそ、生きているうちにこの気持ちを形にして残したい。ＳＮＳでの発信やクラウドファンディングもそのひとつ。いろいろなことに挑戦する、働きかけていく、だめでもあきらめずに動いていけば道が切り拓かれるんだということを見せていきたい。私たちの背中を見せることで娘に何かを残せていけたらいいなあと思います。

娘のためになることならなんでもやりたいというのが、主人と私の一致した考えです。社会福祉士を取得したのも、発信するからには福祉の世界のことを少しでも知りたいと思ったからなんです。クラウドも、娘は体がとても細いので、娘にあう洋服がなかなかなくて。そう思っている同じ病気の方々のスペシャルニーズを形にできたらなと思っています。

夫は今年、都議選に挑戦して初当選しました。やはり娘と一緒に生活していく中で、ぶつかる壁、超えなければいけない壁が多すぎるというのを実感したのがきっかけです。娘にそれをどうにか超えさせたいと思っても、現場レベルではどうしようもないことばかり。学校の先生方も精一杯頑張ってくださっているのはとてもよくわかるので、その先は、制度、システムに踏み込む必要があったんです。夫は夫で、私は私で、できることを精一杯やり続けるつもりです。

全てを完ぺきにこなすスーパー女性の役

来年の舞台は、泉ピン子さんが主演の『終活を始めた途端、５５歳の息子が帰ってきました』という、親子、夫婦といった家族をテーマにしたものです。私が演じるのは「５５歳の息子」の妻で、バリバリ仕事をしていて家庭も子育ても完ぺきにこなすというスーパー女性。私とはまったく重なりません(笑)！

私の場合は、子育てとの両立も常に綱渡り！ その時その時で、使えるものはすべて使って助けてもらいながらなんとかやっている最中です。目標に向かって突き進んでいくなんて、すごいなあと思うばかり。私は「こうなったらいいなあ」と思ったとしても、ちょっと挫折すると「あ、無理だ、もうあきらめよう…」と…。そして「これも私だよね」と自分を納得させる。要するに自分に甘いんです。(笑)

夫役は佐藤隆太さんで、初めての共演です。夫の母、つまり姑が泉ピン子さん、姑の親友があめくみちこさん。みなさんベテランなので緊張します。お稽古の時間も比較的短いので、その分、自分で仕上げて現場に臨まなきゃいけないからハードルは高いです。たまにはこういう緊張する現場もいいですよね。(笑)

親子のすれ違いや夫婦の葛藤など、家族がテーマの作品。ぜひいろいろな方に見ていただいて、感情移入していただきたいです。家族って身近だけど、いてくれてあたりまえなだけに難しい存在。本当は一人ひとり見えている世界も考え方も違うのに、うっかりそこを忘れてしまいがちです。だからこそコミュニケーションが必要なのかなと思います。わかっているだろうと思って言わないでいることが、決定的なすれ違いに発展してしまうこともあるわけで、今、何を思っているか、そして相手が何を感じているかをお互いに話すことは大切ですね。



「今、何を思っているか、そして相手が何を感じているかをお互いに話すことは大切ですね」（撮影：本社・武田裕介）

家族を持って会話が大事と気付いた

とはいえ、実は私は結婚して自分の家族を持ってからようやく、家族の会話が大事なんだということに気付きました。それは、夫の家族を知ったから。

私は、５人きょうだいの真ん中でにぎやかな家で育ったはずなのですが、ある程度成長してからはお互いにあまり関心がなかったので、彼らがどんな学生生活を送ったのか、詳しく知らないんです。真里さんの家族ってどんな人？って聞かれても説明できない。ちょっと寂しいですよね。

夫の家族は両親と姉の４人だったのですが、とても会話が多かったそうです。初めて彼が私の実家に来てくれてみんなで食事会をした時、私の家族は食べ終わったらそれぞれの部屋に引き上げていくんです。私はいつものことなのでなんとも思っていなかった。でも夫はその様子にかなりびっくりしたそうです。結局残ったのは、夫と父(笑)。コミュニケーション力の長けた彼がうまく父を乗せてくれて、父も上機嫌になっていたのでうれしかったのですが…。父はきっと、それまでも誰かを相手にしゃべりたかったんでしょうね。(笑)

今、娘と同い年の子がいる一番下の妹とは、一緒に子育てをする仲間のような感じで、とても心強いのですが、小さいときはよく彼女をいじめてしまっていて…(笑)。母をとられたような気がしていたんですよね。何かあると母から「おねえちゃんなんだから」と言われ続け、その不満を妹にぶつけてしまっていたのだと思います。申し訳ないです…(笑)。それなのに、妹は女優である私を「憧れのおねえちゃん」と言ってくれているのは、ありがたいですね。

コミュニケーションが苦手なのは持って生まれた性格もあるかもしれません。小さいころから引っ込み思案で、自分から前に出ていくなんて考えもしませんでした。何を聞かれても返事は「はい」か「いいえ」(笑)。会話が続くはずもありません。

そんな私がいったいなぜ女優に？ と自分でも不思議ですが、当時児童劇団に入っていた弟がテレビＣＭに出たりしているのを見て、テレビっ子の私は大好きなテレビに出ているのはすごいことだとうらやましかった。それで親に「私も劇団に入りたい」と申し出ました。人見知りな娘がそんなことを言ったもので、親は「少しでもこの性格が治るなら」と考えて応援してくれたのですが、そこからずるずると続いちゃって、今に至ります。(笑)

２０代は暗黒時代だった

女優って、自分の言葉でしゃべらなくてもいいんですよね。セリフがあって、自分で練習できて、それを間にして人とやりとりできる。それは私に合っていたんだと思います。だからセリフがなく、自分の言葉で話すバラエティ番組なんて私にとってはとんでもないわけです(笑)。昔、さんまさんの番組に出させていただいた時にほとんどしゃべれず、しかも声が小さいのでいじられて落ち込んだこともありました。

この仕事をやめようと思ったことは一度もありませんが、私のような人間がこのまま女優を続けていていいんだろうかと思ったことは何度もあります。子役の時は、きちんとセリフが言えただけでも褒められた。でも年齢が上がるごとに求められるものが変化してきたし、２０代は自信を失って、というより一度も自信を持ったことがないまま生きてきたことに気付いて、この先やっていけるのかという不安しかなかった。私の２０代は暗黒時代です。(笑)

７歳からこの世界に入り、１０代でＮＨＫの朝ドラや金八先生に出演したので、ほかの職業を目指したことも調べたこともありません。最近、娘の小学校で「自分の将来について考えましょう」という授業があり、娘が「私に似合うお仕事ってなんだと思う？」って聞いてきたんです。「ごめんね〜。ママ、女優以外のお仕事のこと、まったく知らないんだよね」というしかなくて…(笑)。周りのいろんな人に聞いてみたら？と伝えました。

女優の仕事を続ける以上、役をどう表現していけばいいか、悩み続けるんだろうと思います。理想としては、いただいた人物、いただいたセリフだけど、それを星野真里が演じているのではなく、映像や舞台上で「生身の人間」として存在できたらいいなあと思うんです。子どものころに感じた「ウソがマコトになる瞬間」っていうのかな？ 最終的に私が目指してるのはそこじゃないかな、と。

今回の役は、私の実年齢よりはかなり高い設定です。でも、今、４４歳になってみて、まだまだ幼稚だし、自分が４４歳であることにも違和感があるほどです。おそらく１０年後もそんなに意識は変わらないだろうなあと思うので、無理に作りこまず、年齢にはこだわらずに演じたいです。



星野さんとピースサインをするふうかさん（写真提供：星野さん）

娘を迎えて世界はがらりと変わった

夫とは9年間交際して、３０歳までに結婚したいなあと漠然と考えていたら、叶いました。なんでも受け止めてくれる夫と結婚したことで、安心感が生まれました。そして娘を迎えたことで世界はがらりと変わった。もともと読書が大好きで、家に閉じこもっているのが好きだったのに、いつの間にか、山登りをしたりキャンプをしたりとアクティブになりました。今月も、車で１〜２時間のキャンプ場に行く計画を立てています。

車の運転は大好きです。子どものころから運転ごっこの遊びも好きで、親に送り迎えをしてもらいながら早く運転できるようになりたいと思っていました。１８歳になる１ヵ月前から教習所に通えると知り、まさにその日に通い始めて最短で運転免許証を取得したほどです。本当はバイクにも乗りたかったのですが、周りに反対されて断念。でも実は、こっそりと大型免許を取っちゃいました。(笑)

今、趣味と言えるのは短歌です。出会いは、担当させていただいたＮＨＫの番組。頼まれてもいないのに自分で作って持って行ったところ、先生にちょっと褒めていただいたのがきっかけで大好きになって。もともと本を読むのが好きで、物語の中へどっぷりと入りこんでいく子どもでした。書くことも好きで読書感想文などを書くのはまったく苦にならなかった。文字、そして言葉が好きなんですね。

言葉って何かを伝えるのに便利だし素晴らしいけれど、とっても難しい。面と向かって声にするとより通じるけれど、文章にすると誤解がないかなと心配になる。短歌はもっと短くてたった31音で表現するから、かえって全部を説明しなさいとは言われなくてすむんですよね。この31文字に私の思いをこめるけれど、あとどう受け取るかは受け取った人の自由ですよ、と。いにしえの短歌に触れたときに心がざわっとするのも短歌の力ですね。

今、わが家には３歳のラブラドールレトリバーが家族に加わっています。それまでのペットは小型犬だったのですが、夫が一度は大型犬を飼ってみたいというのと、娘が車いすに乗ったままでも撫でられる大きさということで迎えたワンコです。一応、夫の犬ということになっているので(笑)、毎日の散歩などは基本的にお願いしています。

こんな毎日を積み重ね、いろんな経験をすることで、女優としてもいい仕事をしていきたいです。これまでは年齢より若く見られることが多かったのですが、この先は娘や夫と一緒にたくましく生きていきながら、年相応に人としての深みをもつハイエイジの役を演じられる女優を目指します！



年相応に人としての深みをもつハイエイジの役を演じられる女優を目指します！（撮影：本社・武田裕介）