上地雄輔、“妻”の“衝撃の変ぼう”に本音「嬉しかったり、照れくさかったり」
俳優の上地雄輔（46）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。かつて“天才子役”として名をはせた俳優との共演に、本音をつづった。
【写真あり】大人の女性に成長…上地雄輔＆“妻”役の美山加恋との2ショット
上地は、「前に会った時は低学年だった子役の加恋が、今は夫婦の役…」とし、ハッシュタグで「#時空が歪む」「#美山加恋」「#りんちゃん w」と添えて、俳優の美山加恋（28）との笑顔の2ショットを公開した。
2人は、BS11でのドラマ化（2026年1月〜配信開始予定）が発表された高森千穂氏原作の児童書『雨上がりのスカイツリー』（国土社）で夫婦役を演じることが発表されたばかり。
上地は「なんか嬉しかったり、照れくさかったり」と本音を交えつつ、「昔と変わらない可愛らしさと、昔より進化した魅力に何故か相手役として誇らしいです」と喜びをつづった。
