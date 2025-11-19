“2時間サスペンス”が映画館で復活、第1弾は名取裕子×友近『青池春香の事件チャンネル』来年2月公開決定
昭和から平成にかけて日本のテレビ文化を彩った“2時間サスペンス”が、映画として新たに蘇る。「2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ」が正式始動し、その第1弾となる『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』が、2026年2月6日より池袋HUMAXシネマズ（東京）、全国のイオンシネマにて公開されることが発表された。
最盛期には民放各局で年間200本近い新作が制作され、日本のドラマ文化の象徴でもあった“2時間サスペンス”。令和に入りレギュラー枠は姿を消したが、再放送では高視聴率を獲得し、BSではゴールデン帯での放送も多いなど、いまも根強い人気を誇る。
このジャンルの魅力を映画館で再び味わえる新企画として始動したのが「2時間サスペンス THE MOVIEシリーズ」だ。従来の製作委員会に加え、BS日本や日本映画放送がアライアンスとして参加し、サステナブルな事業スキームで進行する本格プロジェクトとなっている。
製作委員会は、根強いファンがいる2時間サスペンスドラマの新しい見せ方を企画立案し、幹事と制作・配給を担うホリプロ、本作をコンテンツ事業の新たな柱として位置づけて二次利用業務の窓口を担当するミツウロコ、共同配給として全国のイオンシネマで上映を展開するイオンエンターテイメント、各社業務を補完するＴＫ事業開発研究所で構成されている。
シリーズの幕開けを飾るのは、名取裕子×友近という異色タッグのサスペンスムービー『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』。
2時間サスペンスドラマの主演経験を持ち、高い知名度と実力を兼ね備えた名取が演じるのは、歴代最高売上を誇るレジェンドナビゲーターにしてカリスマバイヤーの青池春香。五社英雄監督、名取主演の映画『吉原炎上』（1987年）へのリスペクトから親交を深めてきた友近が、関西で実演販売の女王として君臨する長野吉江役でバディを組む。
物語は、春香と吉江が出演し売上対決を繰り広げるテレビショッピングの生放送中、突如として殺人事件が発生。番組は混乱に包まれ、ライバル同士だった2人は協力しながら事件の真相へ迫っていくことに。
コミカルな掛け合いと、2時間サスペンスらしいヒューマンドラマ、そして緊張感ある推理要素が詰まった新感覚のミステリー作品となる。
今回の発表にあわせ、ティザービジュアルも公開。事件発生直後のテレビショッピングスタジオを背景に、緊迫した表情を浮かべる名取と友近を写した印象的な一枚に仕上がっている。
名取は「最近2時間ドラマがなくなって、同世代がゆったりまったりリラックスして見られる番組がなくなり、『ぜひまた２時間ドラマで泣いて笑って手に汗握らせて！』という声を多くいただいていたところ、今回のお話をちょうだいしました。大好きな友近さんと２時間ドラマのエッセンスたっぷり盛り込んだ作品ができあがりましたので、安心して楽しんでご覧いただけますとうれしいです」と、コメント。
友近も「憧れの名取裕子さんと映画で共演！名取さんとバディーを組ませていただけるなんて夢のような時間でした！もちろんサスペンスなんで事件が起きます！私達は刑事でもないのにしゃしゃりでています。とにかくご期待ください」と語り、両者ともに異色バディの化学反応に自信を覗かせた。
本プロジェクトでは、往年のファンには懐かしく、若い世代には新鮮に映る“2時間サスペンスならではの世界観”を現代的にアップデート。軽妙なテンポと独特の味わいはそのままに、映画ならではのスケール感と映像表現で再構築する。シリーズ第2弾以降の作品も順次発表される予定で、映画館で楽しむ“新時代の2時間サスペンス”の展開に注目が集まる。
