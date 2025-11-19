聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第４日の１８日、柔道の団体戦が行われ、男子は３位決定戦で日本がウクライナを破り、銅メダルを獲得した。

女子の日本は３位決定戦でトルコに敗れた。

地元開催で感激ひとしお「何よりうれしい」

男子の３位決定戦で、日本は１人目の水掫（もんどり）瑞紀（東海大）が敗れたが、深沢優斗（ＳＵＢＡＲＵ）、蒲生和麻（ＪＲ東日本）が連勝し、メダルを死守した。

前日、８１キロ級で銅を獲得している深沢は「個人戦のメダルもうれしいけど、（メダルを）取れなかった人がいるので、その人たちの分も取れたことが何よりもうれしい」。試合後、７３キロ級銅の蒲生は喜びで男泣きし、６６キロ級でメダルを逃していた佐藤正樹（ケイアイスター不動産）は蒲生に抱きつき、なかなか離れなかった。

佐藤は「団体戦でメダルを取ってくれたので、すっきりした気持ちでメダルを持って帰ることができる」と仲間に感謝した。

３年前の前回大会では日本は蒲生と佐藤の２人が出場し、メダルゼロに終わった。日本初開催に向け、選手を発掘し、地道な強化を続けてきた結果が銅７個という飛躍につながった。（荒井秀一）