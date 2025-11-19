人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

今回登場していただくのは、8月11日に入籍した、落語家の春雨や晴太（はれた）さん（38）と、講談師の神田鯉花（りか）さん（31）。

「カワイイカワイイ、チュキチュキ」

2018年11月の東京・新宿末廣亭。落語芸術協会の前座修行中だった晴太さんは、講談師の神田松鯉先生のかばん持ちで楽屋に来た女性を見かけた。「ものすごく萎縮してるな」と思ったが、前座でもない見習いの人は通例通り「いない者として扱った」。その女性、鯉花さんは晴太さんの存在にすら気付いていなかった。

春雨や晴太さん

彼女は18年9月入門。翌年2月から芸協の楽屋に出入りするようになり、すでに前座の筆頭格だった晴太さんのことも認識。「美術や社会の先生のような優しそうなイメージで、喋り出すと変だけど、しっかりした人と思ってました」。

その年の8月最終日。年に唯一大っぴらに前座も飲める寄合で、“事件”は起きた。盛大に酔っぱらった彼は彼女に「カワイイカワイイ、チュキチュキ（好き好き）」と連発したのだ。

実は鯉花さん、女性の先輩らが晴太さんには女性の影が全くないなどと言い合うのを聞いたことがあったため、ビックリ。

「この人しかいない」

彼はその後も何もなかったように接してきたが、10月に「ご飯に行こう」と彼女を誘い、「付き合ってください」。彼女は返事を保留した。互いに前座の身で多忙な上、この頃彼女は、体調を崩していた。

「持病で飲んでいた薬が合わなかったのか、仕事中に倒れてしまったんです」

休養することになった鯉花さんの自宅へ晴太さんがお見舞いに。階段も上がれない、買い物にも行けない、茶碗も持てない……。そんな姿を見て、愛媛県の彼女の両親に電話すると、母親から「それならちょっと見ててくださいね」と頼まれた。

11月に二ツ目に昇進し、時間に余裕のできた彼が連日のように見舞い、鯉花さんは半年で復帰。彼女の痩せ細った姿に彼は、彼女いわく「俵のようなかばんに食料品を詰め込んで来てくれた。恩人ですし、講談の『徂徠豆腐（そらいどうふ）』や『大名花屋』に出てきそうな善人ですよね」。献身的に介護してくれる姿に触れるうち、「この人しかいない」と彼女は思った。

二人で登山

鯉花さんは23年3月に二ツ目昇進。もともと山登りが趣味の晴太さんに「山に登ってみたい」と言い出したのもこの頃だった。ニンテンドースイッチ用ソフトの「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」で山登りに興味を持ったのだ。

最初に訪れたのは晴太さんの地元に近い埼玉県飯能市の天覧山。標高200メートルもなく、ハイキングでも親しまれる丘のような山だが、「めちゃめちゃバテて、幼稚園児にも追い抜かれた」と彼女。悔しさから、以来、「もっと山に連れてって」と彼にせがむほか、一人でも登山するほどに。今は標高1000メートル近い、飯能市と東京都奥多摩町に跨る棒ノ折山がお気に入りだとか。

プロポーズはなし

交際当初から結婚が前提だったためか、「結婚します？」といったやり取りはあったが、特にこれといったプロポーズはなかった。

周囲には交際を内緒にしていたが、それは「結婚に至ればいいけど、途中で別れると、業界的に歓迎されない」から。各々の師匠に反対されれば最悪、廃業も覚悟したが、師匠らは婚姻届の証人に。松鯉先生は「そうだと思ってたよ、娘が結婚するようなもんだ」と祝福。記念日を忘れないよう、大安でもあった今年の「山の日」に入籍した。

晴太さんは鯉花さんの両親が上京した際にあいさつしたため、まだ四国に行ったことがなく、「行ってお遍路さんをしてみたい」と話す。

今や共通の趣味となった登山では槍ヶ岳が当面の目標。鯉花さんは、「カワイイチュキチュキ」とやる以外はずっと穏やかな晴太さんと「明るく楽しい家庭を築きたい」と願っている。

