IR300

リアルアシストは、aune audioブランドのインイヤーモニター「IR300」を11月22日に発売する。価格はオープンで市場想定価格は21,300円前後。

aune audioとしてJasper以来の第二世代インイヤーモニター。新開発のガラス・シリコン複合振動板を使った10mmのダイナミックドライバーを採用した。ガラス素材とシリコンを配合した振動板で、硬質であるため変形しにくく、振動した際も歪みが抑えられるのが特徴。さらに、透明感のある高域を再現できるという

ダイアフラム搭載ダイナミックドライバー

対称型磁気ドライブシステムが用いられており、ドライバーの磁界が均一に分布されているため、高いエネルギー変換率を誇る。

対称型磁気ドライブシステム

また、取り換え可能のノズルが3種類、ベントノズルが2種類付属しており、組み合わせ次第で様々なチューニングが可能。

ノズルについて

OFC線ベースのリッツ線で構成される全長1.25ｍのイヤフォンケーブルはプラグが取り換え可能な着脱式。3.5㎜/4.4㎜のどちらも組み合わせることが可能。

ケーブル

周波数特性は5Hz～40kHz、インピーダンスは32Ω、感度は121dB。

IR300 スペック