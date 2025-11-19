【はま寿司】「九州産 生さば」や「鴨つくね軍艦」が110円でお得に楽しめる「冬の旨ねた祭り」開催中！

全国のはま寿司では、2025年11月18日から「はま寿司 冬の旨ねた祭り」を開催しています。

肉質5等級の牛肉の握りや安納芋のスイーツなども登場

九州で水揚げされた旨みの詰まった「九州産 生さば」、ボリュームたっぷりのかにかまをサクサク食感の天ぷらにした「特大かにかまの天ぷら握り」、炭火で焼き上げた香ばしい鴨肉のつくねと甘辛の特製タレを合わせた「鴨つくね軍艦」を、それぞれ110円でお得に楽しめます。

浜茹でした牡蠣のプリッとした食感とジューシーさを味わえる「広島県産 牡蠣（かき）握り（もみじおろしのせ）」、身が柔らかい甘鯛を炙り、甘みと香ばしさを堪能できる「炙り甘鯛（あまだい）」、旨みのあるイカの身とゲソを一緒に楽しめる「姿いか」、エビをシークヮーサーとおろしでさっぱりと楽しめる「えび おろし盛り（沖縄県産シークヮーサーだれ）」が、いずれも176円で登場。

「至福の一貫」シリーズからは、霜降りの赤身を味わえる「佐賀牛握り」（関東・九州・沖縄エリア）。または、まろやかで深いコクの「白老（しらおい）牛握り」（北海道・東北・北陸・東海・関西・中国・四国エリア）を319円で販売。いずれも肉質5等級のものを厳選した、はま寿司こだわりの肉握りとなっています。

サイドメニューでは、2種類の赤味噌と白味噌によるコクと、タマネギやゴマ、ニンニクなどの香味野菜が効いた「濃厚北海道味噌ラーメン」が429円。シャキシャキの白髪ネギともちもちの水餃子を、あたたかいゆず塩スープで味わう「冬のあったか餃子スープ ゆず塩」が363円で楽しめます。

「はまカフェラボ」では、糖度の高い種子島産安納芋のペーストを使った「安納芋のおいもんぶらん」を297円で用意しています。

商品はなくなり次第終了です。一部商品は販売期間が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部